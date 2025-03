A- A+

CÉU Nasa captura imagem de voo supersônico quebrando a barreira do som; entenda Evento incomum ocorreu em 10 de fevereiro de 2025 durante o voo de uma aeronave de demonstração

Recentemente, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), em colaboração com a empresa tecnológica Boom, divulgou uma fotografia que captura o exato momento em que o avião de demonstração XB-1 quebrou a barreira do som.

De acordo com as informações fornecidas pelas equipes terrestres da agência espacial, esse feito histórico foi registrado na segunda-feira, 10 de fevereiro, durante o segundo voo da aeronave supersônica dos Estados Unidos.

Além disso, os especialistas explicaram que as mudanças de velocidade e as ondas de choque ao redor do veículo puderam ser registradas por meio de uma técnica especializada conhecida como Schlieren.

No comunicado de imprensa publicado pela empresa norte-americana, foi descrito que, enquanto o avião de demonstração XB-1 voava diante do Sol, sob o comando de Tristán "Geppetto" Brandenburg, piloto de testes chefe da Boom, a Nasa conseguiu documentar a variação de densidade que ultrapassou Mach 1.

Para alcançar essa façanha, foi necessário desenvolver em tempo recorde um software de aviônica, permitindo indicar a Brandenburg os pontos estratégicos no espaço em que a aeronave deveria ser posicionada para eclipsar a enorme estrela.

A empresa de tecnologia também destacou que a Nasa utilizou telescópios na Terra equipados com filtros especiais, capazes de detectar as distorções da viagem e as ondas geradas ao redor da aeronave.

No entanto, todo esse processo só foi possível graças a estudos preliminares conduzidos pelos cientistas para definir as condições ideais, os momentos exatos da expedição e a criteriosa seleção do piloto.

Com relação aos dados obtidos sobre a assinatura acústica do XB-1, as análises indicaram que a explosão não gerou nenhum ruído sônico, apesar de o veículo ter se deslocado em velocidades superiores às do som.

Diante disso, o fundador e diretor executivo da Boom Supersonic, Blake Scholl, afirmou: "A imagem torna o invisível visível", abrindo novas possibilidades para a realização de voos mais rápidos e eficientes.

Nesse contexto, vários membros da empresa revelaram que estão trabalhando no design e na fabricação do avião Overture, que terá capacidade para realizar voos comerciais supersônicos para o público e já conta com pedidos especiais de algumas companhias aéreas renomadas

