ESPAÇO

Nasa completa com sucesso segundo teste antes de lançar missão Artemis 2

Primeiro teste, realizado no início de fevereiro, teve que ser interrompido por problemas técnicos

Lua cheia surge enquanto o foguete e a espaçonave integrados para a missão Artemis II são vistos em plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, antes da primeira missão tripulada ao satélite em mais de 50 anos - Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

A Nasa informou na quinta-feira (19) que concluiu com sucesso o teste geral de seu foguete SLS, que enviará astronautas ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

Este teste geral foi o segundo realizado pela agência espacial americana. O primeiro, no início de fevereiro, teve que ser interrompido por problemas técnicos.

A Nasa destacou que tudo aconteceu de acordo com o previsto. A agência deve estabelecer agora uma data definitiva para a missão.

Os imprevistos registrados no início de fevereiro incluíram um vazamento de hidrogênio líquido, o que acabou com as esperanças de ver a missão Artemis 2 decolar ainda este mês.

Durante o teste, realizado em condições reais em Cabo Canaveral, na Flórida, os engenheiros repetiram as manobras que deverão ser realizadas no dia do lançamento.

O abastecimento com hidrogênio líquido, que havia apresentado problemas durante o primeiro teste fracassado, foi realizado sem incidentes na quinta-feira, indicou a Nasa pela tarde, que o exaltou como um "avanço importante".

Os procedimentos de lançamento deverão se repetir depois pela noite, durante uma espécie de decolagem fictícia.

A missão Artemis 2 constituirá o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos. Participarão dela três americanos e um canadense.

"A segurança continua sendo nossa máxima prioridade", disse, no início do mês, o diretor da Nasa, Jared Isaacman, na rede social X.

