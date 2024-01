A- A+

Helicóptero da Nasa Nasa declara encerrada missão de helicóptero da Nasa em Marte após danos no rotor Em 19 de abril de 2019, a aeronave fez história ao realizar o primeiro voo controlado e motorizado em outro planeta

O helicóptero Ingenuity, da Nasa, fez seu último voo em Marte após um dano substancial em "uma ou mais" pás de seu rotor, informou a agência espacial americana nesta quinta-feira (25).

Em 19 de abril de 2019, a aeronave fez história ao realizar o primeiro voo controlado e motorizado em outro planeta e o último de seus 72 voos ocorreu em 18 de janeiro, segundo um comunicado.

Inicialmente concebido para provar que voar era possível na ultrafina atmosfera marciana por meio de cinco testes, o Ingenuity acabou realizando 72, atuando como um auxiliar aéreo de seu companheiro em solo, o robô Perseverance, na busca por sinais remotos de vida microbiana no planeta vermelho com bilhões de anos, quando Marte era muito mais úmido e quente do que hoje.

Sua longevidade superou todas as expectativas, especialmente por depender de um sistema de aquecimento alimentado por energia solar para se manter quente, evitando se quebrar devido ao frio rigorosíssimo das noites marcianas.

"É com sentimentos mistos que devo anunciar que o pequeno helicóptero Ingenuity fez seu último voo em Marte", informou em uma mensagem de vídeo Bill Nelson, administrador da Nasa.

