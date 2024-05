Nasa divulga vídeo de erupção solar mais potente dos últimos anos; vídeo

A- A+

O Sol teve, nesta terça-feira, sua maior erupção deste ciclo solar, um período que dura cerca de 11 anos, dias após o astro ser responsável pela tempestade geomagnética mais intensa em duas décadas. Um vídeo da erupção desta semana foi divulgada nas redes sociais da Nasa. Veja abaixo:

This one deserves a close up!



Here’s another, multi-wavelength look at today’s X8.7-class solar flare, the most powerful of this solar cycle. pic.twitter.com/TxxGDNTXmF

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024



Apesar de intensa, a erupção solar aconteceu no flanco oeste do Sol, que se encontra em rotação na direção contrária da Terra. Por isso, não é esperado que o fenômeno provoque efeitos no planeta, como ocorreu com a tempestade solar, responsável por causar fortes auroras boreais no Hemisfério Norte.



Erupções solares são classificadas, em ordem crescente, como de Classe A, B, C, M e X. A erupção desta terça-feira foi classificada como X 8.7, em uma escala que vai até 9. Essas erupções são explosões gigantescas no sol, que emitem partículas, luz e energia ao espaço em alta velocidade, segundo a Nasa. Outras duas explosões, classificadas como X1.7 e X1.2, ocorreram pouco antes da grande erupção.

