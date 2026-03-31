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CIÊNCIA Nasa inicia contagem regressiva de 1ª missão à Lua em mais de meio século Tripulação é composta pela primeira vez por uma mulher, um homem negro e um cidadão não americano. Lançamento está previsto para quarta, 1°

A Nasa iniciou na segunda-feira, 30, a contagem regressiva de dois dias para o lançamento da primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século. O lançamento ocorrerá do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 22h24 (horário local) desta quarta-feira, 1º (19h24 em Brasília).

"O veículo está pronto, o sistema está pronto, a tripulação está pronta", disse em entrevista coletiva Amit Kshatriya, administrador associado da Nasa.

Caso o lançamento seja adiado, haverá outras oportunidades de decolagem até o próximo dia 6 de abril.

A tripulação é composta pelos astronautas americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e pelo canadense Jeremy Hansen. Será a primeira vez que uma mulher, um homem negro e um cidadão não americano vão participar de uma missão à Lua.

Funcionários da Nasa expressaram confiança nas operações de engenharia. "Voaremos quando este hardware estiver pronto", disse a diretora de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson. "Tudo indica que, neste momento, estamos em uma situação realmente excelente."

O foguete vai dar uma volta ao redor do satélite, sem pousar. Embora estejam em quarentena antes do lançamento, os astronautas vão poder jantar com suas famílias em uma casa de praia, na Flórida.

Esse será o voo inaugural do foguete lunar SLS, projetado para permitir que os Estados Unidos retornem de forma recorrente à Lua nos próximos anos. O objetivo é estabelecer uma base permanente que sirva como plataforma para uma exploração mais profunda.

A missão Artemis 2 estava programada para decolar em fevereiro, mas vários contratempos frustraram essa meta e fizeram com que o foguete tivesse que ser devolvido ao hangar para análises e reparos.

O clima também está em jogo. As principais preocupações são "a cobertura de nuvens e a possibilidade de ventos fortes na superfície", informou a Nasa, que também monitora o clima espacial. "Vou apelar para os deuses do espaço, está bem?", brincou Amit Kshatriya.

Semelhanças com a Apollo 13

Os astronautas da Artemis orbitarão a Terra por um dia para garantir que tudo esteja funcionando corretamente antes de acionar o motor principal e seguir para a Lua.

A cápsula levará de três a quatro dias para chegar à Lua e continuar por cerca de 8.000 quilômetros (5.000 milhas) além dela, superando o recorde de distância estabelecido pela malfadada Apollo 13, de 1970.

A Apollo 8 ainda é considerada a missão espacial mais ousada de todos os tempos. Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders se tornaram os primeiros humanos a ir à Lua em 1968. Borman, o comandante, insistiu no menor número possível de órbitas lunares, dados os riscos. Ele e seus superiores definiram 10 órbitas como um aquecimento para a caminhada lunar de Armstrong e Aldrin em 1969.

A Nasa decidiu há muito tempo contra a órbita da Lua na estreia da missão tripulada Artemis, considerando-a muito perigosa. O objetivo principal é testar o equipamento de suporte à vida da cápsula Orion, que voará pela primeira vez.

Uma grande semelhança entre a Apollo 8 e a Artemis II são os tempos conturbados que as cercaram. "Se pudermos contribuir um pouco para a esperança da humanidade", disse Victor Glover, piloto da Artemis II e da Nasa, "isso será algo enorme".

*Com agências internacionais.



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