Nasa investiga se pedaço de metal que atingiu casa na Flórida caiu de estação espacial

A Nasa deu início a uma investigação para determinar se um pedaço de metal que atingiu o telhado de uma casa no estado americano da Flórida tem como origem uma bateria descartada da Estação Espacial Internacional, segundo publicou o jornal britânico The Guardian, nesta terça-feira.

O episódio aconteceu no dia 8 de março. O material de formato cilíndrico está sendo periciado por engenheiros da agência americana. O metal passou pelo telhado da casa e fez um buraco no chão da residência, tendo atravessado dois andares.

— Foi um som tremendo. Quase atingiu meu filho. Ele estava a dois quartos e ouviu tudo (...) Algo destruiu a casa e fez um grande buraco no chão e no teto — relatou o americano Alejandro Otero ao canal de televisão Wink News.

Autoridades americanas registraram que lixo espacial fez a reentrada na atmosfera terrestre sobre o Golfo do México no dia do acidente, tendo como direção o estado americano da Flórida. Um porta-voz da Nasa relatou ao site especializado Ars Technica que uma análise sobre a origem do material coletado na casa de Otero estava em andamento.

Em 2021, baterias usadas da Estação Espacial Internacional foram descartadas. O material pesava, no total, 2,9 toneladas, segundo divulgado pela Nasa na época. A reentrada do lixo espacial estava prevista para ocorrer entre os dias 7 e 9 de março, intervalo de tempo no qual ocorreu o acidente, segundo o The Guardian.

