missão espacial Nasa lança nesta terça (23) nave que pode "velejar" pelo espaço com a energia do Sol; entenda Tecnologia inovadora poderá revolucionar a propulsão de naves no espaço profundo

A Nasa, agência espacial norte-americana, vai lançar nesta terça-feira (23) a primeira espaçonave capaz de navegar pelo espaço como um " barco a vela". Conhecida como Sistema de Vela Solar de Compósito Avançado, a nave será lançada pela empresa Rocket Lab, do Complexo de Lançamento 1, na Península de Mahia, na Nova Zelândia. As velas solares usam a pressão da luz solar para propulsão, eliminando sistemas de propulsão mais pesados e com alcance limitado.

Assim como um veleiro consegue usar o vento para se movimentar, a vela solar aproveita e reflete a luz solar para gerar propulsão. Partículas de luz, conhecidas como fótons, não têm massa, mas quando batem em uma superfície reflexiva, como o material semelhante ao da vela solar, transmitem parte de seu impulso. No vácuo do espaço, e com fótons suficientes, uma grande quantidade de energia pode ser transferida para uma vela solar ao longo do tempo.

Quando usada em um sistema solar no qual a radiação solar é abundante, uma vela solar pode continuar absorvendo esse impulso para acelerar enquanto a luz for refletida nela. Isto significa que naves movidas por velas solares podem atingir velocidades muito altas, muito mais rápidas do que um foguete com combustível líquido.

As principais vantagens das velas solares são que não necessitam de combustível e são muito leves. Neste experimento, a vela ocupa uma área de 1.652 metros quadrados quando totalmente aberta. Ela é feita de um material polímero revestido com alumínio de espessura microscópica, menor que a largura de um fio de cabelo humano.

— No futuro, poderemos colocar grandes lasers no espaço que direcionam seus feixes para as velas à medida que elas partem do sistema solar, acelerando-as a velocidades cada vez mais altas, até que eventualmente estejam indo rápido o suficiente para alcançar outra estrela em uma quantidade razoável de tempo — disse Johnson no comunicado

