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Missão espacial

Nasa lança missão para recuperar telescópio

Agendado inicialmente para terça-feira (30), o lançamento do robô foi adiado devido ao mau tempo e, posteriormente, a problemas técnicos

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Esta foto divulgada pela NASA em 31 de julho de 2004 mostra a espaçonave Swift sendo desembalada no Hangar AE da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, no Centro Espacial Kennedy, na FlóridaEsta foto divulgada pela NASA em 31 de julho de 2004 mostra a espaçonave Swift sendo desembalada no Hangar AE da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida - Foto: Divulgação / NASA / AFP

A Nasa lançou, nesta sexta-feira (3), uma missão robótica para tentar impedir a desintegração de um de seus telescópios, já obsoleta, uma operação perigosa que deve durar vários meses.

Agendado inicialmente para terça-feira (30), o lançamento do robô foi adiado devido ao mau tempo e, posteriormente, a problemas técnicos.

Finalmente, ocorreu às 8h36 GMT (05h36 de Brasília) desta sexta-feira (3), a partir de um atol no oceano Pacífico.

Desenvolvida pela startup americana Katalyst, a nave espacial foi lançada por um pequeno foguete chamado Pegasus, que por sua vez foi lançado de um avião.

Assim que atingir uma órbita próxima ao satélite Swift, o robô implantará painéis solares e realizará uma série de verificações.

Em seguida, ele terá que localizar o telescópio Swift na imensidão do espaço, orbitá-lo e acoplar-se a ele usando três braços robóticos. Estima-se que essas manobras levem várias semanas.

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Por fim, o robô tentará transportar o satélite cerca de 300 quilômetros acima, até sua órbita inicial, uma operação que deverá levar pelo menos um mês.

Em vez de se desintegrar na reentrada na atmosfera, o satélite poderá, assim, continuar sua missão por anos.

Com um orçamento estimado em 30 milhões de dólares (155,8 milhões de reais), esta missão tentará algo sem precedentes: salvar um telescópio que custou 250 milhões de dólares (1,2 bilhões de reais) e é usado para estudos de explosões de raios gama, as explosões mais poderosas do universo.

Considerando os consideráveis riscos da missão, Shawn Domagal-Goldman, diretor da divisão de astrofísica da Nasa, declarou recentemente estar "muito grato" por ter "a oportunidade de ao menos tentar".

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