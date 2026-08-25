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TECNOLOGIA Nasa lança telescópio que terá visão 100 vezes maior para mapear o cosmos e buscar exoplanetas Equipamento herdado de um projeto militar terá como missão vasculhar grandes regiões do cosmos e investigar mundos distantes, além de fenômenos ainda pouco compreendidos

Prepare-se para um novo “Big Brother” no espaço.



No dia 30 de agosto, a Nasa pretende lançar da Flórida, nos Estados Unidos, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, um observatório que recebeu uma espécie de herança da espionagem americana: seu espelho primário de 2,4 metros foi originalmente desenvolvido pelo Escritório Nacional de Reconhecimento (NRO), órgão responsável pelos satélites de inteligência dos EUA.



Telescópio Espacial Nancy Grace Roman // NASA/Sydney Rohde (Rocz)



O lançamento será feito por um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, a partir do Centro Espacial Kennedy.

O objetivo do Roman, porém, será olhar para o espaço, e em uma escala que promete superar a capacidade de seus antecessores, quase um Big Brother no espaço sideral. Com um campo de visão cerca de 100 vezes maior que o do Hubble, o telescópio poderá observar grandes regiões do céu de uma só vez, produzindo mapas de bilhões de galáxias e uma quantidade inédita de dados. A expectativa da Nasa é que um único ano de observações cubra uma área equivalente ao que o Hubble levou décadas para estudar.





O que o 'espião' vai procurar no espaço

O Roman será usado para investigar alguns dos maiores mistérios da astronomia, incluindo a matéria escura, a energia escura e a evolução das galáxias. Também deverá buscar milhares de exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas, principalmente por meio do fenômeno conhecido como microlente gravitacional.

O telescópio terá ainda um coronógrafo capaz de bloquear a luz intensa das estrelas para tentar produzir imagens diretas de planetas gigantes que estejam ao redor delas. A tecnologia poderá ajudar a desenvolver métodos para, no futuro, observar mundos rochosos semelhantes à Terra.

— É tipo olhar a árvore e a floresta toda de uma só vez — resume o astrônomo Cassio Barbosa, que não participa do projeto.

Depois do lançamento, o Roman seguirá para uma órbita em torno do ponto L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, onde também opera o Telescópio Espacial James Webb. A missão principal está prevista para durar cinco anos, com possibilidade de chegar a dez. O projeto tem custo estimado em US$ 4,3 bilhões.

O telescópio recebeu o nome de Nancy Grace Roman (1925-2018), primeira chefe de astronomia da Nasa e uma das principais responsáveis pela criação do Hubble. Antes, o projeto era conhecido pela sigla Wfirst. O espelho, por sua vez, chegou à agência depois que o NRO abandonou um programa de satélites-espiões e doou dois telescópios à Nasa, em 2012. O Roman é resultado de uma dessas peças que mudaram de missão: de observar a Terra em segredo para investigar os mistérios do Universo.

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