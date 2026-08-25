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TECNOLOGIA

Nasa lança telescópio que terá visão 100 vezes maior para mapear o cosmos e buscar exoplanetas

Equipamento herdado de um projeto militar terá como missão vasculhar grandes regiões do cosmos e investigar mundos distantes, além de fenômenos ainda pouco compreendidos

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Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, durante sua apresentação ao públicoTelescópio Espacial Nancy Grace Roman, durante sua apresentação ao público - Foto: Saul Loeb/AFP

Prepare-se para um novo “Big Brother” no espaço.

No dia 30 de agosto, a Nasa pretende lançar da Flórida, nos Estados Unidos, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, um observatório que recebeu uma espécie de herança da espionagem americana: seu espelho primário de 2,4 metros foi originalmente desenvolvido pelo Escritório Nacional de Reconhecimento (NRO), órgão responsável pelos satélites de inteligência dos EUA.
 

Telescópio Nancy Grace RomanTelescópio Espacial Nancy Grace Roman // NASA/Sydney Rohde (Rocz)


O lançamento será feito por um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, a partir do Centro Espacial Kennedy.

O objetivo do Roman, porém, será olhar para o espaço, e em uma escala que promete superar a capacidade de seus antecessores, quase um Big Brother no espaço sideral. Com um campo de visão cerca de 100 vezes maior que o do Hubble, o telescópio poderá observar grandes regiões do céu de uma só vez, produzindo mapas de bilhões de galáxias e uma quantidade inédita de dados. A expectativa da Nasa é que um único ano de observações cubra uma área equivalente ao que o Hubble levou décadas para estudar.

 

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O que o 'espião' vai procurar no espaço
O Roman será usado para investigar alguns dos maiores mistérios da astronomia, incluindo a matéria escura, a energia escura e a evolução das galáxias. Também deverá buscar milhares de exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas, principalmente por meio do fenômeno conhecido como microlente gravitacional.

O telescópio terá ainda um coronógrafo capaz de bloquear a luz intensa das estrelas para tentar produzir imagens diretas de planetas gigantes que estejam ao redor delas. A tecnologia poderá ajudar a desenvolver métodos para, no futuro, observar mundos rochosos semelhantes à Terra.

— É tipo olhar a árvore e a floresta toda de uma só vez — resume o astrônomo Cassio Barbosa, que não participa do projeto.

Depois do lançamento, o Roman seguirá para uma órbita em torno do ponto L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, onde também opera o Telescópio Espacial James Webb. A missão principal está prevista para durar cinco anos, com possibilidade de chegar a dez. O projeto tem custo estimado em US$ 4,3 bilhões.

O telescópio recebeu o nome de Nancy Grace Roman (1925-2018), primeira chefe de astronomia da Nasa e uma das principais responsáveis pela criação do Hubble. Antes, o projeto era conhecido pela sigla Wfirst. O espelho, por sua vez, chegou à agência depois que o NRO abandonou um programa de satélites-espiões e doou dois telescópios à Nasa, em 2012. O Roman é resultado de uma dessas peças que mudaram de missão: de observar a Terra em segredo para investigar os mistérios do Universo.

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