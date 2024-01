A- A+

espaço Nasa perde contato com seu helicóptero em Marte Helicóptero se tornou o primeiro veículo motorizado a voar em outro planeta

A Nasa perdeu contato com seu pequeno helicóptero "Ingenuity" em Marte, que fazia seu 72º voo, anunciou a agência espacial americana, acrescentando que tentava restabelecer a comunicação.

Em 2021, o helicóptero, que se parece com um grande drone, se tornou o primeiro veículo motorizado a voar em outro planeta. O dispositivo chegou a Marte com o rover Perseverance, que é usado para transmitir dados entre o helicóptero e o comando em Terra.

O "Ingenuity" alcançou uma altitude de 12 metros durante o voo da quinta-feira (18), explicou a Nasa em mensagem divulgada na noite de sexta. Mas, "durante sua descida, as comunicações entre o helicóptero e o rover terminaram antes do pouso", detalhou a agência.

As equipes encarregadas "estão analisando os dados disponíveis e considerando os próximos passos para restabelecer a comunicação com o helicóptero", acrescentou.

O voo foi planejado para "checar os sistemas do helicóptero, depois que pousou antes do previsto no voo anterior", adicionou.

A Nasa já tinha perdido temporariamente contato com o helicóptero no passado, especialmente durante cerca de dois meses, mas esta interrupção estava planejada.

