Sáb, 10 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESPAÇO

Nasa planeja evacuar astronautas da EEI por motivos médicos em 14 de janeiro

Retorno antecipado não é uma emergência, mas sim uma decisão tomada devido a um "risco persistente", diz diretor da NASA

Reportar Erro
Jared Isaacman é o novo diretor da NasaJared Isaacman é o novo diretor da Nasa - Foto: Patrick T. Fallon /AFP

Os membros da tripulação da Nasa a bordo da Estação Espacial Internacional poderão retornar à Terra já nesta quarta-feira (14), informou a agência espacial americana, após um problema médico forçar seu retorno antecipado.

"A Nasa e a SpaceX planejam desacoplar a Tripulação 11 da Estação Espacial Internacional a partir das 17h (horário do leste dos EUA) do dia 14 de janeiro, com um pouso previsto para a madrugada do dia 15 de janeiro, na costa da Califórnia, se as condições climáticas e de recuperação permitirem", disse a agência em uma publicação no X.

Leia também

• Nasa cancela caminhada espacial devido a problema médico com astronauta

• O que empresa sul-coreana disse após explosão de foguete na base de Alcântara, no Maranhão

• Três astronautas europeus participarão de missões à Lua

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, anunciou na quinta-feira que a tripulação retornaria mais cedo do que o planejado devido a um problema médico. Embora não tenha fornecido detalhes, ele afirmou que o astronauta afetado está estável.

Também esclareceu que o retorno antecipado não é uma emergência, mas sim uma decisão tomada devido a um "risco persistente".

Os quatro astronautas da Tripulação 11 da Nasa-SpaceX estão em missão desde 1º de agosto. Essas expedições normalmente duram cerca de seis meses, portanto, o retorno à Terra estava previsto para as próximas semanas.

O administrador associado da Nasa, Amit Kshatriya, disse: "Esta é a primeira vez" que eles realizam "uma evacuação médica controlada da espaçonave. Portanto, isso é incomum."

Os tripulantes são os astronautas americanos Michael Fincke e Zena Cardman, o japonês Kimiya Yui e o russo Oleg Platonov.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter