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Espaço

Nasa publica foto de 'pôr da Terra' antes do retorno da Artemis II

Os quatro tripulantes fizeram história ao se tornarem os humanos que viajaram mais longe no espaço, a uma distância de 406.771 km da Terra, 6.000 km a mais que a tripulação da Apollo 13 em 1970

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"Pôr da terra" visto do espaço"Pôr da terra" visto do espaço - Foto: NASA / AFP

Mais de 57 anos após a famosa foto do "amanhecer da Terra" feita pela Apollo 8, os astronautas da Artemis II capturaram o "ocaso" do planeta no horizonte da Lua enquanto iniciavam o retorno para casa.

Após um sobrevoo lunar repleto de momentos memoráveis, os quatro astronautas da Artemis II — os americanos Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, e o canadense Jeremy Hansen — iniciaram sua viagem de volta à Terra.

"Fiquei surpreso ao notar não apenas a beleza da Terra, mas também toda a escuridão que a envolvia, e em que medida isso a tornava ainda mais extraordinária", relatou Koch nesta terça-feira (7), a primeira mulher a sobrevoar a Lua, durante contato com a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Sentados junto às janelas durante quase sete horas, os astronautas desfrutaram de uma perspectiva única da Lua, a maior altura (6.500 quilômetros) do que a que seus antecessores do programa Apollo tiveram, a cerca de 100 km de distância.

Os quatro tripulantes fizeram história ao se tornarem os humanos que viajaram mais longe no espaço, a uma distância de 406.771 km da Terra, 6.000 km a mais que a tripulação da Apollo 13 em 1970.

A essa distância, a vista do planeta deve ter sido "absolutamente deslumbrante", disse à AFP Jenni Gibbons, responsável pela comunicação com a tripulação.

'Imagens incríveis'
Em uma série de fotos impressionantes publicadas pela Nasa nesta terça-feira (7), o azul da Terra se destaca diante da imensidão do espaço, com o horizonte desolado da Lua em primeiro plano, em tons que vão do cinza ao marrom.

Entre as imagens, uma foto do planeta azul se escondendo atrás da Lua remete à lendária imagem feita em 24 de dezembro de 1968 pelo astronauta americano Bill Anders, da Apollo 8, durante o primeiro sobrevoo tripulado à Lua.

"Este é um dia histórico, e sei o quão ocupados estarão, mas não se esqueçam de desfrutar da vista", disse Jim Lovell, membro da Apollo 8 que morreu em agosto de 2025, em uma gravação transmitida à tripulação.

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Estas fotos não são mais que as "primeiras de uma longa série de imagens incríveis da Lua, e vamos continuar publicando-as conforme estejam disponíveis", indicou o diretor da Nasa, Jared Isaacman, durante entrevista coletiva.

A tripulação retornará na sexta-feira (10), em frente ao litoral da Califórnia, onde está previsto que a cápsula Orion pouse no mar.

'Surreal' 
Assim como as numerosas observações descritas e anotações realizadas pela tripulação, particularmente sobre flashes de luz na superfície lunar, estas imagens podem ajudar a conhecer melhor a geologia e a história da Lua, espera a Nasa.

"O que conseguiram ontem realmente marcou a diferença do ponto de vista científico", assegurou nesta terça-feira à tripulação Kelsey Young, responsável científica da missão.

Os quatros astronautas testemunharam um amanhecer e um entardecer, assim como um eclipse no qual a Lua bloqueou o Sol, um espetáculo digno de ficção científica, exclamou Glover. "É simplesmente surreal."

Também observaram regiões do lado oculto da Lua que "nunca tinham aparecido iluminadas durante as missões Apollo", declarou à AFP Jenni Gibbons, no Centro de Controle de Missões da Nasa em Houston, Texas, na segunda-feira.

Para Bruce Betts, cientista-chefe da Planetary Society, o que mais se destaca neste voo ao redor da Lua, o primeiro em mais de meio século, tem, contudo, mais a ver com o humano do que com a ciência.

"Se a decisão consiste em explorar com homens e mulheres, assumindo os riscos, perigos e custos que isso acarreta, é porque os seres humanos se identificam com seus semelhantes e porque o ser humano possui o dom de inspirar os outros", comentou Betts à AFP.

A Artemis II busca "inspirar gerações inteiras que não conheceram a Apollo", explicou.

Se uma futura missão prevista para o próximo ano for bem-sucedida, a Nasa espera levar astronautas à Lua em 2028.

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