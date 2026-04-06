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Espaço Nasa restabelece contato com astronautas da Artemis II após passagem por lado oculto da Lua A tripulação realiza um sobrevoo que durará cerca de seis horas, durante o qual documentará características da Lua que antes só eram conhecidas por fotografias tiradas por robôs

O controle da missão da Nasa em Houston restabeleceu as comunicações com os astronautas da Artemis II que viajam ao redor da Lua após ficarem completamente incomunicados com a Terra por cerca de 40 minutos nesta segunda-feira (6).

"Sempre escolheremos a Terra, sempre escolheremos uns aos outros", disse a astronauta Christina Koch, em suas primeiras declarações após a interrupção de sinal prevista durante a passagem da nave espacial pelo lado oculto da Lua.

"Ao ligar os motores rumo à Lua, eu disse que não estávamos deixando a Terra, e isso é verdade", declarou.

A tripulação realiza um sobrevoo que durará cerca de seis horas, durante o qual documentará características da Lua que antes só eram conhecidas por fotografias tiradas por robôs.

Derek Buzasi, professor de Astronomia da Universidade de Chicago, descreveu o período de solidão absoluta dos astronautas como "emocionante, em um sentido um tanto assustador".

Mais cedo nesta segunda-feira, os tripulantes da nave Orion se tornaram os humanos que estiveram mais distantes do planeta.

O período de observação do sobrevoo continuará até cerca das 21h20, horário da costa leste dos Estados Unidos (22h20 de Brasília).

Ao final do sobrevoo, os astronautas testemunharão um eclipse solar, quando o Sol estará atrás da Lua.

A cápsula Orion está orbitando a Lua em alta velocidade, no primeiro sobrevoo tripulado em mais de 50 anos. Em seguida, fará uma manobra em U para retornar à Terra em uma chamada "trajetória de retorno livre". A viagem de volta levará cerca de quatro dias.

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