Espaço Nasa revela os nomes dos quatro astronautas que darão a volta na Lua em 2024 Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch, assim como o canadense Jeremy Hansen formarão a tripulação do Artemis 2

A Nasa divulgou na segunda-feira os nomes dos quatro astronautas que darão a volta na Lua no final de 2024, um prólogo do retorno dos humanos ao solo lunar após meio século de ausência.

Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch, assim como o canadense Jeremy Hansen formarão a tripulação do Artemis 2, anunciou a NASA de seu centro em Houston, Texas.

Eles serão os primeiros humanos a viajar para a lua – sem pousar lá – desde a última missão Apollo em 1972.

O Comandante da Missão Reid Wiseman e seus dois compatriotas já voaram no espaço, enquanto será a primeira vez para Jeremy Hansen. Os quatro foram parabenizados em uma ligação de domingo do presidente Joe Biden, informou a Casa Branca.

Com a presença na equipa dos afro-americanos Victor Glover e Christina Hammock Koch, a NASA antecipa-se à promessa de enviar, para a próxima missão que deverá aterrar em solo lunar, a primeira mulher e a primeira pessoa de cor na Lua , quando o programa Apollo levou 12 homens para lá, todos brancos.

"Estou entusiasmada? Com certeza, mas vou passar a pergunta para você", perguntou Christina Hammock Koch durante uma coletiva de imprensa. "Porque o que mais me emociona é carregar sua emoção, suas aspirações, seus sonhos conosco nesta missão Artemis 2, sua missão."

Lua objetiva

Os astronautas escolhidos estão cientes da importância do Artemis 2: “É a próxima etapa da jornada que levará a humanidade a Marte”, explicou Victor Glover. "Esta equipe nunca vai esquecer."

O programa Artemis pretende eventualmente assinar o retorno dos humanos à Lua com o estabelecimento de uma presença lunar duradoura, pela construção de uma base na superfície da Lua e de uma estação espacial em órbita ao seu redor.

Aprender a viver na Lua deve permitir testar todas as tecnologias necessárias para uma viagem ainda mais complexa: enviar uma tripulação a Marte.

O lançamento do Artémis 2 está previsto para novembro de 2024. A missão deve durar cerca de dez dias.

Os quatro astronautas viajarão com o foguete SLS da NASA, o mais poderoso do mundo atualmente.

Eles acontecerão no topo deste foguete, na cápsula Orion, que se desprenderá uma vez no espaço e os levará ao redor da Lua. Ao retornar, eles pousarão no oceano.

Até agora, o foguete SLS voou apenas uma vez, durante a missão Artemis 1.

Ela então impulsionou a cápsula Orion, vazia, para a Lua, durante uma missão de teste de pouco mais de 25 dias. A cápsula retornou com sucesso à Terra em dezembro.

Horizonte 2040

Todos os astronautas "ativos" (atualmente 41) eram oficialmente elegíveis para fazer parte do Artemis 2. Mas o processo de seleção foi mantido em segredo.

Reid Wiseman, eventualmente escolhido como comandante, era até recentemente chefe do escritório do astronauta - uma posição de linha de frente decidindo a composição da equipe. Antes de deixar o cargo, ele disse que buscava, acima de tudo, competência técnica e espírito de equipe entre os sortudos.

Os astronautas não escolhidos podem se consolar com a esperança de serem selecionados para a Artemis 3, que será a primeira missão a pousar na Lua. Esta missão está oficialmente agendada para o final de 2025, ainda que o calendário seja muito incerto nesta fase. Uma missão para Marte pode ser enviada até 2040.

