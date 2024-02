Nasa sai na busca de candidatos a "viver" em Marte

A- A+

A Agência Espacial dos EUA, a Nasa, anunciou que busca candidatos "sãos e motivados" para participar da próxima missão simulada a Marte. Os aspirantes a astronauta devem ser americanos ou residentes no país e ter de 30 a 35 anos.



A missão simulada está prevista para acontecer na primavera de 2025 e tem por objetivo preparar a primeira viagem humana de verdade ao planeta vermelho. Essa é a segunda missão "Analogia de Exploração da Saúde e o Rendimento da Tripulação" em que as quatro pessoas selecionadas viverão durante um ano no Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston.

A Agência Espacial espera obter "importantes dados científicos na prova" e afirmou que os solicitantes devem ter "um forte desejo de viver aventuras únicas e gratificantes", além do interesse de contribuir para o trabalho da Nasa. Os participantes serão recompensados financeiramente, mas os valores só serão informados durante o processo de seleção.



