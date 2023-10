Nasce bebê de jovem baleada na cabeça durante ação policial em Camaragibe 

A- A+

Nasceu na manhã desta segunda-feira (2), no Recife, o bebê da jovem que foi baleada na cabeça após ter a casa invadida durante uma ação policial em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A criança veio ao mundo depois de duas semanas da ocorrência, que resultou em oito mortos e dois feridos.

A mãe, que foi baleada na cabeça, está internada em estado grave desde então. Nesta segunda, por causa de um agravamento na situação clínica da jovem, uma cesária precisou ser realizada para interromper a gestação e garantir a saúde da criança, que nasceu prematura, com oito meses.

A informação foi confirmada pela advogada da jovem, Aline Maciel. Segundo a defensora, a criança foi encaminhada para a ventilação neonatal, procedimento que é comum para prematuros. No entanto, seu estado de saúde é considerado estável.

Já o quadro clínico da jovem ainda é considerado grave. Segundo Aline, a mulher luta contra uma infecção bacteriana que tem se espalhado ao longo dos dias. O agravamento na situação levou os médicos a optarem pela realização do parto.

Além da jovem grávida, um adolescente de 14 anos, que pertence à mesma família, foi ferido durante a ação. O garoto também foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo e sofreu com afundamento do crânio. Após cinco dias de internação no Hospital da Restauração, o jovem recebeu alta médica.

Durante depoimento prestado no último mês, o adolescente afirmou que o disparo foi efetuado por um policial militar.

"Os policias queriam saber do Alex (Alex Silva), mas ele disse que não sabia, e aí deram uma bofetada nele, que caiu. Quando foi levantar, o policial atirou na cabeça dele. Graças a Deus, a bala desviou. Foi um raspão, que deu afundamento de crânio nele", contou à Folha de Pernambuco a advogada da família após o depoimento do rapaz.

Veja também

tragédia Sobe para 2 número de mortos após deslizamento de terra no Amazonas