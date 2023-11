Nasce na Espanha o primeiro bebê europeu concebido por duas mães; entenda

A- A+

O primeiro bebê da Europa concebido por um casal formado por duas mulheres nasceu esta semana em um hospital situado em Maiorca, na Espanha. O menino, chamado Derek, veio ao mundo na maternidade do Hospital Juaneda Miramar. A criança tem saúde perfeita e 3,3 kg.

Derek é filho de Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30. As duas recorreram ao novo sistema INVOcell. Trata-se de um aparelho que funciona como uma pequena incubadora, mas, ao contrário dos de laboratório, é colocado sob o colo do útero de uma das duas mulheres, o que permite que ocorra o desenvolvimento do embrião durante os primeiros dias dentro do corpo, em vez de ser in vitro.

Azahara foi quem ingeriu a cápsula de INVOcell, segundo a rede de televisão espanhola IB3. Essa etapa do processo permitiu o início do desenvolvimento do embrião. Uma vez desenvolvido, a INVOcell foi extraída com o embrião em seu interior e transferida para o útero Estefanía, que o carregou por quase nove meses.

— Quando me ofereceram para tê-lo no colo do útero por cinco dias, foi como se eu também o tivesse dentro de mim — disse Azahara, à IB3. O processo de gestação começou em março deste ano.

"Esse procedimento proporciona grande valor emocional pelo fato de ambas as mulheres terem compartilhado a gestação do embrião", afirmou o Hospital Juaneda Miramar, por meio de nota publicada em seu site.

