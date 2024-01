A- A+

LONGEVIDADE Nascida em 1906, moradora de abrigo de Jaboatão dos Guararapes celebra aniversário de 118 anos Natural de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, Maria Vitorina reside atualmente no Abrigo Cristo Redentor

Moradora do Abrigo Cristo Redentor, localizado no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, a pernambucana Maria Vitorina da Conceição celebrou nesta sexta-feira (19) a chegada de mais uma data especial.

Nascida em 20 de janeiro de 1906, Vitorina antecipou a comemoração dos seus 118 anos. Apesar da idade avançada, Maria mantém a lucidez e a alegria pela vida.

Perguntada sobre o segredo para ultrapassar os 100 anos de idade, Vitorina respondeu que "a receita para chegar a essa idade é fé em Deus e muito trabalho".

Cercada de parentes, amigos, colegas do abrigo e funcionários do local, Maria aproveitou a festa de aniversário que contou com o tradicional corte do bolo de aniversário e o canto dos parabéns.

A celebração aconteceu no Abrigo Cristo Redentor. A instituição de longa permanência para idosos possui convênio com a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

A gestão municipal é responsável por realizar o repasse financeiro para o custeio de alimentação, medicamentos, produtos para higiene pessoal e lazer dos idosos que residem no local.



Veja também

GAMES EA Sports FC 24: Steam disponibiliza jogo de forma gratuita neste final de semana