A- A+

Estados Unidos Nascida no Recife, mulher é eleita comissária em condado de Nova Jersey, com mais de 114 mil votos Sofia Jurema Ugarte, de 39 anos, conquistou a vaga na última terça-feira (3), em sua primeira candidatura, durante as eleições de meio de mandato nos EUA

Nascida no Recife, Sofia Jurema Ugarte, de 39 anos, foi eleita comissária do Condado de Monmouth, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, com 114.140 votos. Ela conquistou a vaga na última terça-feira (3), durante as eleições de meio de mandato. Esta foi a sua primeira candidatura, e as atribuições são semelhantes às de uma vereadora no Brasil.

"Todo mundo ficou chocado com a vitória. Sou a primeira norte-americana com descendência brasileira a ser eleita na história do condado", afirmou Sofia, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Filha da norte-americana Diana Jurema e do argentino Rodolfo Ugarte, Sofia tem uma história familiar marcada pela participação política. Ela é sobrinha-neta do ex-senador Aderbal Jurema e do ex-ministro Abelardo Jurema.

Trajetória fora do Brasil

A mudança para os Estados Unidos aconteceu após sua mãe, natural de St. Louis, no Missouri, e que cresceu no Recife, decidir deixar o Brasil em 1989.

No ano seguinte, em 1990, após se estabelecer nos Estados Unidos, Diana levou a filha Sofia, que tinha aproximadamente 2 anos e havia ficado no Recife sob os cuidados da família. Apesar de passar a morar fora do Brasil, a capital pernambucana continuou sendo local de férias e passeios.

Sofia Jurema Ugarte em visita ao Recife na infância | Foto: Cortesia

No país norte-americano, a jovem construiu família e carreira na área de eficiência energética, fundando a própria empresa no setor.

"Eu fui mãe aos 19 anos e tenho dois filhos, Dominic, de 20 anos, e Chloe, de 14. Vivo com o meu companheiro, Steven Agudelo, engenheiro elétrico colombiano, com quem mantenho um relacionamento de 9 anos", destacou.



Inserção na política

Sofia afirma que a influência na política partiu principalmente da mãe, que sempre falava sobre o assunto e a estimulou ainda na infância. Mas a decisão de entrar definitivamente na política surgiu de um sentimento de inconformismo após a eleição de Donald Trump.

"Quando Trump ganhou, em 2024, fiquei muito triste e deprimida. Queria fazer alguma coisa que me envolvesse na política local", afirmou Sofia, que filiou-se ao Partido Democrata naquele mesmo ano.

Sofia vive dos Estados Unidos com os filhos e o companheiro | Foto: Cortesia

A primeira candidatura de sua trajetória política foi marcada por uma campanha construída nas ruas, com diálogo direto com a população, ouvindo as principais reivindicações.

"Bati em mais de mil portas, fiz vários telefonemas, visitei diversas organizações e asilos, fiz encontros com a população para conversar e responder dúvidas, fui aos parques, fui de porta em porta", lembrou.

As ações surtiram efeito e Sofia conquistou uma vitória expressiva com 114.140 votos na última terça-feira (3). Além disso, interrompeu um intervalo de quase duas décadas sem representantes democratas no colegiado.

"Fizemos história. O Partido Republicano estava há quase 20 anos. Desde 2008, nenhum democrata fez parte dessa comissão responsável por representar os interesses de 53 municípios", destacou Sofia.

Prioridades

Durante o mandato de três anos, a nova comissária pretende concentrar os esforços em duas questões apontadas como prioritárias durante a campanha: transparência na utilização dos recursos públicos e melhorias na infraestrutura de drenagem do Condado de Monmouth.

"As pessoas disseram que estavam muito, muito preocupadas, porque não existia transparência com os gastos do condado. Nossa equipe quer transparência e explicar como o dinheiro que eles [moradores] estão pagando em impostos está sendo gasto", ressaltou a pernambucana.

Ao avaliar o cenário político dos Estados Unidos, Sofia acredita que a chegada de novos representantes democratas pode contribuir para uma atuação social mais efetiva. Ela também aponta o aumento do custo de vida como uma das preocupações.

"Acho que a maturidade vai voltar ao cenário político dos Estados Unidos. Os novos democratas eleitos vão responder com mais maturidade às perguntas e aos desafios que estão sendo apresentados. As pessoas querem a diferença, estão muito chateadas. Tudo está muito caro, o pessoal não pode viver assim", declarou Sofia.

Sofia ao lado dos filhos, Dominic e Chloe, do companheiro, Steven Agudelo, e da avó dona Shelby | Foto: Cortesia

Orgulho da mãe

A mãe, Diana Jurema, que reside na Flórida, destaca que a participação política sempre foi incentivada na educação das filhas.

"Quando minhas filhas eram adolescentes, perto dos 17 anos, e os amigos chegavam lá em casa, eu já dava o registro de voto, porque aqui nos Estados Unidos não é obrigatório. E eu crescendo aí [no Recife] com meu tio Abelardo sendo exilado por 10 anos, meu outro tio senador, eu não acreditava que as pessoas aqui não queriam ir votar", lembrou.

Diana também falou com orgulho sobre a vitória política da filha. "Muito representativo, foi uma conquista grande. A minha mãe, dona Shelby, de 90 anos, é uma mulher muito política, me ensinou a importância da participação. É uma vitória muito grande", afirmou Diana.



Brasileiros eleitos

Nas eleições de meio de mandato, além da recifense, outro pernambucano, Danillo Sena, de 40 anos, natural de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, foi reeleito deputado estadual para o quinto mandato em Massachusetts, nos Estados Unidos.



Mais seis brasileiros foram eleitos deputados nas eleições estadunidenses. São eles: Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, natural de Duque de Caxias (RJ), eleito na Flórida; Priscila Sousa, de 38 anos, natural de Ipatinga (MG), eleita em Massachusetts; Rita Mendes, de 42 anos, natural de Conselheiro Pena (MG), eleita em Massachusetts; Lorena Betts, natural de Mato Grosso, eleita em Massachusetts; Farley Santos, eleito em Connecticut; e Elaine Marzola, natural do Rio de Janeiro, eleita em Nevada.

Veja também