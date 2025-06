Nascidos em São Paulo são maioria entre pessoas de outros estados que moram em Pernambuco, diz IBGE

A- A+

O número de pessoas nascidas no estado de São Paulo e que moram em Pernambuco cresceu, ultrapassando a quantidade de paraibanos. Agora, paulistas são maioria entre os migrantes internos no estado.

Os dados preliminares são da amostra sobre migração do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, a quantidade de paulistas residentes no estado saltou de 102.188, em 2010, para 134.455, em 2022.

Com isso, a população natural de São Paulo é a que mais faz migração interna para Pernambuco, ultrapassando os paraibanos, que reduziram sua presença no estado.

O IBGE detalhou que, em 2010, eram 130.017 nascidos na Paraíba morando em Pernambuco. Em 2022, houve diminuição, passando para 127.041.

Na sequência dos migrantes internos que residem em Pernambuco estão os nascidos na Bahia, que somam 91.038, seguido por Alagoas (85.262) e Ceará (55.217).



Confira lista completa divulgada pelo IBGE:

Censo Demográfico 2022 do IBGE detalha migração interna em Pernambuco | Foto: IBGE/Divulgação

Crescimento de estrangeiros em Pernambuco

Além de dados sobre a origem da migração interna no estado, o Censo Demográfico do IBGE apontou que cresceu o número de estrangeiros residentes em Pernambuco.

No período de 2006 a 2010 foram contabilizados 1.036 naturais de países estrangeiros morando no estado. Já entre 2018 e 2022, o número subiu para 2.642 pessoas naturais de outros países residindo em Pernambuco.

O aumento representa crescimento de 155%. O quantitativo é considerado expressivo pelo IBGE, que registrava estabilidade do número de estrangeiros residentes no estado desde o censo de 1991 até o início do século 21.

