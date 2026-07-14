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MEIO AMBIENTE Quase 190 tartarugas nascem em Itamaracá; uma das espécies é inédita na ilha Moradores e turistas presenciaram o nascimento dos animais

O nascimento de quase 190 filhotes de tartaruga reuniu uma multidão de moradores e turistas na praia do Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, no último fim de semana. Os momentos, além de celebrar o começo de novas vidas, também foi mote para reforçar a importância da conscientização ambiental.



Os presentes acompanharam, no sábado (11), a chegada ao mar de 146 filhotes de tartaruga-de-pente, número que se tornou o registro de maior nascimento da temporada até o momento. Já no domingo (12), foi a vez de um nascimento inédito na ilha: de mais de 40 filhotes de tartaruga-verde.



O ninho da tartaruga-de-pente, que está criticamente ameaçada de extinção, foi monitorado desde a desova pelo Instituto Itamaracá Preservada para garantir a segurança dos animais com o trabalho de identificação, marcação e acompanhamento ao longo do município.

"Esses momentos ajudam a aproximar as pessoas da natureza e reforçam a importância de preservar a biodiversidade da Ilha de Itamaracá. A conscientização é um dos caminhos mais importantes para a conservação", destacou o presidente do instituto, Ruan Fernandes.

Multidão acompanha a chegada de filhotes de tartaruga-de-pente ao mar. Foto: Instituto Itamaracá Preservada/Divulgação

O nascimento recorde dos filhotes de tartaruga-verde representou uma importante renovação de ânimo após um episódio que abalou profundamente os voluntários.

Em 3 de julho, a equipe do instituto registrou o furto de filhotes de um ninho monitorado, situação que causou frustração, indignação e tristeza entre os integrantes do projeto.

Uma semana depois, o cenário era completamente diferente e passou a trazer esperança e sorrisos.

"O furto dos filhotes nos deixou muito tristes, mas viver esse momento poucos dias depois foi emocionante. Ver a praia cheia de pessoas acompanhando a chegada de 146 filhotes ao mar nos mostrou que vale a pena continuar lutando pela conservação e pela proteção da biodiversidade da nossa Ilha", disse a integrante do instituto Maria Luisa.



Nascimento inédito

No último domingo (12), outro momento chamou a atenção dos moradores e turistas: o nascimento de mais de 40 filhotes de tartaruga-verde, espécie que nunca havia apresentado comportamento reprodutivo documentado no litoral do município.

Foto: Instituto Itamaracá Preservada/Divulgação

Foto: Instituto Itamaracá Preservada/Divulgação

Foto: Instituto Itamaracá Preservada/Divulgação

Foto: Instituto Itamaracá Preservada/Divulgação

Foto: Instituto Itamaracá Preservada/Divulgação

A reprodução da tartaruga-verde em Itamaracá representa um acontecimento relevante para a conservação da biodiversidade marinha na região.



Segundo o presidente do Instituto Itamaracá Preservada, o registro chama atenção pelo perfil reprodutivo da espécie.

"A tartaruga-verde possui um comportamento reprodutivo associado a ilhas oceânicas, especialmente Fernando de Noronha e o Atol das Rocas, que concentram algumas das mais importantes áreas de desova da espécie no Brasil. Embora existam registros pontuais de nidificação no litoral continental, eles são menos frequentes. Por isso, confirmar pela primeira vez uma desova e o nascimento de filhotes dessa espécie em Itamaracá é um acontecimento extremamente relevante para a conservação marinha da nossa região", explicou Ruan Fernandes.

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