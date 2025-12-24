A- A+

PERNAMBUCO Natal 2025: cerca de dois mil fiéis prestigiaram a tradicional missa no Quartel do Derby Celebrada pelo arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil, dom Fernando Guimarães e pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, a missa contou com a presença da governadora Raquel Lyra

Cerca de duas mil pessoas reuniram-se em comunhão na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, no Quartel do Derby, na área Central do Recife, para participar da tradicional Missa da Vigília de Natal e celebrar o nascimento de Jesus. Fiéis que, mesmo sob chuva, permaneceram até o final da celebração.

Como já se tornou tradição, a programação começou às 18h, com uma apresentação da Banda da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que preparou os presentes para o momento religioso com um repertório de músicas cristãs e natalinas, e do Coral dos Arautos do Evangelho, que seguiu acompanhando a missa.

Pela primeira vez nos três anos em que está a frente da Arquidiocese de Olinda e Recife, o arcebispo dom Paulo Jackson não presidiu a celebração.





Vigília

No início da solenidade, o religioso exaltou a presença do arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil, dom Fernando José Monteiro Guimarães e cedeu a presidência da celebração ao colega de arcebispado.

“Eu cedi a presidência desta santa missa a Dom Fernando Guimarães, que é arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil. Durante muitos anos, dom Fernando foi responsável pelos capelães e por cada parte religiosa das três grandes forças da nossa nação, exército, marinha e aeronáutica. Além das forças da Polícia Militar, com o Cunho de Bombeiros, etc. Nós então o saudamos com muita alegria, o acolhemos e nos alegramos por sua presença e por sua presidência”, disse o sacerdote.





Celebração da Missa do Galo, no Quartel do Derby. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

No entanto, a homilia da celebração foi proferida por dom Paulo Jackson, que reforçou a mensagem da celebração do nascimento de Cristo.

“Celebramos o Natal do Senhor que para além dos apelos meramente sociais e econômicos ainda possui uma mensagem profundamente atual para os homens e mulheres odiernos. Exatamente porque o nosso Senhor Jesus Cristo é um acontecimento único e irrepetível na história da humanidade. Ele é instrumento de salvação, libertação justificação e vida”, declarou dom Paulo.

Tradição

Como já é tradição, a governadora Raquel Lyra, que é católica devota declarada, prestigiou a celebração até o fim e, apesar da chuva, cumpriu todos os protocolos da solenidade.





Celebração da Missa do Galo 2025, no Quartel do Derby. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

“É um momento de celebrarmos o amor, o nascimento de Cristo, e refletir muito sobre o que passou, agradecer as bênçãos que Deus nos deu durante este ano, e orar, refletir e pedir por todas as famílias pernambucanas. Aquelas que tem um lar, que estão ao redor da mesa, aquelas que não têm, que vivem um pouco mais na angústia, com a certeza de que tudo o que a gente faz tem a ver com o ‘poder fazer mais’, trazer alento, mais paz, mais fé e mais esperança pros seus corações”, manifestou a governadora, que finalizou agradecendo a todos que trabalham para o governo do estado e desejando um feliz Natal a todos os pernambucanos.

O comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Ivanildo Torres, ressaltou a importância da vigília natalina, mais conhecida como Missa do Galo — nome de referência da celebração mesmo após a mudança de horário.

“É uma tradição da Arquidiocese de Olinda e Recife que há 73 anos comemora a Missa no Galo, agora Missa da Vigília Natalina, a missa da véspera de Natal. E o Natal, para nós, é um momento de reflexão, de entendermos a chegada do menino de Jesus e também de entender a renovação daquilo que a gente pode melhorar”, expressou o comandante.

Missa do Galo:

A primeira missa da Vigília de Natal, como também é chamada a Missa do Galo, celebrada no Quartel do Derby, ocorreu na noite de 24 de dezembro de 1952.

A celebração foi presidida pelo capelão militar da época, dom Ricardo Vilela, bispo emérito da Diocese de Nazaré.

As missas eram celebradas, tradicionalmente, à meia-noite do dia 24 para o dia 25, como manda a tradição católica da Missa do Galo.

No entanto, por questão de segurança e para que as famílias pudessem circular pela cidade com mais tranquilidade até o Derby, o horário foi modificado.

