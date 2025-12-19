A- A+

Natal Natal Ambulatório Neurodivergente reúne crianças em celebração no Hospital dos Servidores Festa contou com música, brincadeiras, presença do Papai Noel e entrega de presentes

Crianças atendidas pelo Ambulatório Neurodivergente do Hospital dos Servidores do Estado (HSE) participaram, na manhã desta sexta-feira (19), de uma confraternização natalina marcada por atividades lúdicas, música e integração com as famílias e profissionais do serviço.

Celebração marcou encerramento do ano

A programação começou com um momento de oração em agradecimento pelo ano de trabalho. Em seguida, a chegada do Papai Noel atraiu a atenção das crianças, que receberam presentes doados por funcionários de diferentes setores do hospital.

Atividades terapêuticas e integração

Durante a manhã, os participantes participaram de brincadeiras com massa de modelar, atividades de pintura e apresentações musicais conduzidas pelo setor de musicoterapia do ambulatório. A celebração também contou com a presença dos cães Sophia, Cacau e Aurora, da raça Golden Retriever, que auxiliam nas terapias assistidas por animais.

Atendimento especializado

De acordo com a chefe do Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva, Camila Matias, o objetivo da confraternização foi reunir crianças, familiares e equipe em um momento de convivência. Atualmente, o ambulatório atende 185 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outros transtornos do neurodesenvolvimento.

Relatos das famílias

Pais e responsáveis acompanharam as atividades e relataram avanços percebidos ao longo do ano. Cássia Barbosa destacou a evolução do filho Júlio César, de 17 anos, principalmente na concentração. Já George Medeiros afirmou que a filha Amanda Luísa Gouveia, de 12 anos, apresentou melhora na socialização após o início dos atendimentos.

Outro momento que chamou atenção foi a participação de João Gabriel Batista de Lima, de 4 anos, que interagiu com as atividades musicais. Segundo a mãe, Robervânia Maria de Oliveira, o acompanhamento contribuiu especialmente para o desenvolvimento da fala e do contato visual.

Com informações da assessoria

