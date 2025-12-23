A- A+

CICLO NATALINO Natal no Recife: confira programação infantil em diversos pontos da cidade Celebração, que começou no dia 12, segue até domingo (28), em quatro polos da cidade

As celebrações de Natal no Recife, como já é tradicional, trazem luzes, cores e festejos em diversos pontos da cidade. A programação, que começou no dia 12, segue com atrações até domingo (28).

A programação fez uma pequena pausa e retorna na quinta-feira (25), no dia de Natal.

A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, centro, abre os festejos, com shows da Orquestra Tangarás e da Orquestra Independente do Ibura, às 15h e 16h, respectivamente.

O Parque da Tamarineira, na Zona Norte, recebe a Bandinha Cantigas Natalinas e Boi Mandingueiro, às 16h e 17h.

Nos mesmos horários, o Parque das Graças terá Orquestra Golden Natal dos Reencontros e Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada como atrações.

Para finalizar o dia, o polo no Segundo Jardim de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai animar a criançada com apresentações da Orquestra Clave a Luz Resplandece e Orquestra 19 de Fevereiro, às 16h e 17h.

A programação segue na sexta (26) e sábado (27) apenas na avenida Rio Branco, com atrações infantis. No domingo (28), os demais polos retornam para encerrar os festejos de Natal do Recife.

Confira, abaixo, a programação completa:



25/12 (Quinta-feira)

Rio Branco

15h - Orquestra Tangarás

16h - Orquestra Independente do Ibura

Parque da Tamarineira

16h - Bandinha Cantigas Natalinas

17h - Boi Mandingueiro

Parque das Graças

16h - Orquestra Golden Natal dos Reencontros

17h - Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada

Segundo Jardim

16h - Orquestra Clave a Luz Resplandece

17h - Orquestra 19 de Fevereiro

26/12 (Sexta-feira)

Rio Branco

18h - Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia

19h - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir

20h - Pastoril Estrela do Mar

21h - Ciranda Terno da Mata

27/12 (Sábado)

Rio Branco

16h - Orquestra Plural

17h - Pastoril Estrela do Norte

18h - Boi Treloso do Recife

19h - Pastoril Estrela Celeste

20h - Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos

28/12 (Domingo)

Rio Branco

15h - Banda Coruja e Seus Tangarás

16h - Pastoril Esperança

17h - Cia Trapiá de Dança

18h - Pastoril Nossa Senhora do Rosário

19h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda

Parque da Tamarineira

16h - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina

17h - Pastoril Tia Marisa

18h - Boi da Cutia

19h - Pastoril Estrela Guia do Cabo

Parque das Graças

16h - Pastoril Raio de Sol Mirim

17h - Boi Bombá do Hemetério

18h - Pastoril Evolução

19h - Ciranda do Amaro Branco

Segundo Jardim

16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão

17h - Grupo Sereias Teimosas

18h - Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos

19h - Pastoril Rosa Mística dos Torrões



