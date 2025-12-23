Natal no Recife: confira programação infantil em diversos pontos da cidade
Celebração, que começou no dia 12, segue até domingo (28), em quatro polos da cidade
As celebrações de Natal no Recife, como já é tradicional, trazem luzes, cores e festejos em diversos pontos da cidade. A programação, que começou no dia 12, segue com atrações até domingo (28).
A programação fez uma pequena pausa e retorna na quinta-feira (25), no dia de Natal.
A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, centro, abre os festejos, com shows da Orquestra Tangarás e da Orquestra Independente do Ibura, às 15h e 16h, respectivamente.
O Parque da Tamarineira, na Zona Norte, recebe a Bandinha Cantigas Natalinas e Boi Mandingueiro, às 16h e 17h.
Nos mesmos horários, o Parque das Graças terá Orquestra Golden Natal dos Reencontros e Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada como atrações.
Para finalizar o dia, o polo no Segundo Jardim de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai animar a criançada com apresentações da Orquestra Clave a Luz Resplandece e Orquestra 19 de Fevereiro, às 16h e 17h.
A programação segue na sexta (26) e sábado (27) apenas na avenida Rio Branco, com atrações infantis. No domingo (28), os demais polos retornam para encerrar os festejos de Natal do Recife.
Confira, abaixo, a programação completa:
25/12 (Quinta-feira)
Rio Branco
15h - Orquestra Tangarás
16h - Orquestra Independente do Ibura
Parque da Tamarineira
16h - Bandinha Cantigas Natalinas
17h - Boi Mandingueiro
Parque das Graças
16h - Orquestra Golden Natal dos Reencontros
17h - Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada
Segundo Jardim
16h - Orquestra Clave a Luz Resplandece
17h - Orquestra 19 de Fevereiro
26/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia
19h - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir
20h - Pastoril Estrela do Mar
21h - Ciranda Terno da Mata
27/12 (Sábado)
Rio Branco
16h - Orquestra Plural
17h - Pastoril Estrela do Norte
18h - Boi Treloso do Recife
19h - Pastoril Estrela Celeste
20h - Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos
28/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Banda Coruja e Seus Tangarás
16h - Pastoril Esperança
17h - Cia Trapiá de Dança
18h - Pastoril Nossa Senhora do Rosário
19h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda
Parque da Tamarineira
16h - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina
17h - Pastoril Tia Marisa
18h - Boi da Cutia
19h - Pastoril Estrela Guia do Cabo
Parque das Graças
16h - Pastoril Raio de Sol Mirim
17h - Boi Bombá do Hemetério
18h - Pastoril Evolução
19h - Ciranda do Amaro Branco
Segundo Jardim
16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão
17h - Grupo Sereias Teimosas
18h - Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos
19h - Pastoril Rosa Mística dos Torrões