Natal

Natal: Concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã encanta público, na Zona Norte do Recife

Grupo se apresentou às margens do Rio Capibaribe

Concerto flutuante de Natal da Orquestra da Criança Cidadã - orquestra é formada por 25 crianças e adolescentes moradoras do bairro do Coque, na capital, e de Camela, em Ipojuca.Concerto flutuante de Natal da Orquestra da Criança Cidadã - orquestra é formada por 25 crianças e adolescentes moradoras do bairro do Coque, na capital, e de Camela, em Ipojuca. - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Concerto Flutuante de Natal feito pela Orquestra Criança Cidadã deixou o público encantado com as canções instrumentais. Enquanto o grupo se apresentava num catamarã às margens do Rio Capibaribe, as pessoas assistiram o evento gratuito no Parque das Graças, Zona Norte do Recife. A apresentação começou às 16h30 deste domingo (21).

A intenção da OCC foi unir, durante o pôr-do-sol, música, cidade e natureza em um único espetáculo ao ar livre. Sob regência do maestro José Renato Accioly, o repertório preparado reuniu as principais canções de Natal.

Enquanto o grupo se apresentava num catamarã às margens do Rio Capibaribe, as pessoas assistiram o evento gratuito no Parque das Graças, Zona Norte do RecifeEnquanto o grupo se apresentava num catamarã às margens do Rio Capibaribe, as pessoas assistiram o evento gratuito no Parque das Graças, Zona Norte do Recife. | Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

A orquestra é formada por 25 crianças e adolescentes moradoras do bairro do Coque, na capital, e de Camela, em Ipojuca. São instrumentistas de cordas e percussões, além de um solista clarinetista e dois cantores solistas.

Todas as músicas tocadas pela OCC:
* Jingle Bells Nordestino
*    Lamento Sertanejo
*    Medley Brasil - (Samba de verão, Tico-Tico no Fubá - Último Dia)
*    Aquarela do Brasil
*    La Cumparsita
*    Oblivion
*    Por una Cabeza
*    When You Wish upon a Star
*    Hallelujah
*     We wish you a merry christmas
*     Ave Maria
*     Silent Night
*     Bom Natal
*     Jingle Bells Nordestino

João Campos (PSB), prefeito da cidade, acompanhou a apresentação musical. Para ele, essa iniciativa abrilhanta o clima natalino e mostra ao Recife a beleza e encanto que a cidade proporciona durante as festas de fim de ano.

“É um espetáculo belíssimo do renomado. Agora, por exemplo, uma música argentina é tocada no Rio Capibaribe para o Recife. Feliz Natal e feliz ano novo. Curtam a decoração da cidade e visitem, porque está tudo muito bonito”, convida ele, ao som de ‘Por Una Cabeza’, tradicional tango que é trilha do filme ‘Perfume de Mulher’.

Oportunidade
Segundo o maestro José Renato Accioly, é a primeira vez que o grupo faz uma cantata flutuante no clima natalino. Para ele, é uma oportunidade de mostrar a sociedade o talento dos músicos que estão sob a direção dele.

“Estamos muito agradecidos e muito contentes em participar de um evento desse tipo. É a segunda vez que viemos ao Rio Capibaribe fazer uma apresentação flutuante, sendo a primeira em clima natalino, com canções específicas. É um repertório que a gente já tem incorporado. Serão 25 instrumentistas e três solistas. Talvez no próximo ano se tivermos outro catamarã, traremos o coro das crianças”, diz.

Para a aposentada Maria Edna, que se emocionou durante o espetáculo, essa iniciativa da prefeitura chama atenção das pessoas. Ela não perdeu qualquer minuto do musical, além de dançar ao som das canções.

“A nossa cidade é cultural. Temos vários eventos gratuitos e a população precisa participar. O nosso Rio Capibaribe precisa ser valorizado com eventos como esse. Eu gosto muito de música popular, de tango e de todas as músicas. Eu gosto de alegria”, destaca.

Pela primeira vez, o casal Michelle Pacífico, de 46 anos, e Thiago Pancrácio, 42, assistiu uma apresentação como essa. Abraçados, eles se emocionaram.

“Está tudo lindo. Essa iniciativa dentro do Rio com essa paisagem e as músicas de Natal é interessante. Perfeito. Estou amando”, diz.

