A- A+

MOBILIDADE Natal: confira como será a movimentação no TIP e estradas de Pernambuco no feriado Os destinos mais procurados em Pernambuco são Caruaru, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão

Com a celebração do Natal, a expectativa para Pernambuco, como sempre, é do aumento do fluxo de veículos nas estradas e de passageiros no Terminal Rodoviário Prefeito Antônio Farias (TIP), no Recife.

Para se ter uma noção, segundo o terminal, cerca de 32,3 mil pessoas devem passar pelo equipamento entre esta quarta (23) e domingo (28). O aumento é de 5% com relação ao ano passado, quando 30.809 passageiros estiveram no local no mesmo período.

Com esse crescimento, não só as empresas que operam no TIP devem estar preparadas, como também as forças de segurança. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Rodovia Natal, com foco no aumento da fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco.

A Folha de Pernambuco preparou um apanhado com os principais detalhes sobre como será a circulação no TIP e a fiscalização da PRF, além de dicas de segurança. Confira abaixo.

Circulação no TIP

Segundo o TIP, os destinos mais procurados em Pernambuco são Caruaru, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão.

Para as viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Para consultar horários, preços e compras de passagens, é possível acessar o site da Socicam, que administra o terminal por concessão da EPTI.

Movimentação no TIP. - Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Informações importantes aos passageiros

Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações em filas;

Apesar da existência dos horários extras, não implica dizer que comprando de última hora a passagem, haverá horário vago breve.

Embarque de Menores

O transporte é gratuito para crianças com até seis (06) anos incompletos, desde que o menor esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos. Tanto para viagens intermunicipais como interestaduais;

Em viagens de ônibus dentro do território nacional, o menor, com até 16 anos, só poderá viajar acompanhado por seus responsáveis legais (que possuam até o 3º grau de parentesco com a criança e que deverá ser comprovado por documentação original). Podendo também, a criança acompanhada de maior de idade autorizado pelo pai, mãe ou responsável. No entanto, deverá estar munida de uma autorização por escrito;

Para viajar sozinho, o menor de 16 anos precisa de uma autorização judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude;

Os adolescentes acima de 16 anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original (RG ou Carteira de Trabalho);

Nas cidades da mesma região metropolitana, não é necessária nenhuma autorização do Juizado de Infância e Juventude.

Contatos

Site - https://www.rodoviariarecife.com

Terminal Rodoviário – (81) 3452-0005

Canal interativo – (81) 3207-1088

Fiscalização da PRF

Operação Rodovida Natal, com foco no aumento da fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco. - Foto: Divulgação/PRF

Serão intensificadas ações educativas, fiscalizações e combate ao crime até o domingo (28). O objetivo é garantir mais segurança para quem viaja na época festiva.

Embriaguez ao volante, excesso de velocidade e o uso irregular de motocicletas estarão no foco da operação. A PRF cobre todo o estado nas principais vias que levam ao interior e ao litoral pernambucano, que são os destinos mais procurados.

Durante as abordagens, também serão verificados o uso do cinto de segurança, cadeirinha para crianças e capacete nos motociclistas.

Entre janeiro a novembro deste ano, a PRF emitiu 3.785 autuações pelo não uso do cinto de segurança, sendo 2.233 flagrantes em passageiros e 1.552 em motoristas.

Com relação ao transporte de crianças, segundo a legislação de trânsito, o bebê-conforto deve ser utilizado até um ano; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro a sete anos e meio, o assento de elevação.

Crianças com menos de dez anos ou com altura inferior a 1,45 metro devem ser transportadas no banco de trás com o cinto de segurança.

Confira as dicas de segurança para o período de fim de ano:

Verifique a validade da documentação pessoal e do veículo;

Faça uma revisão nos principais itens do veículo;

Descanse bem antes de dirigir;

Respeite os limites de velocidade de cada trecho;

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

Jamais misture bebida e direção;

Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191.

Veja também