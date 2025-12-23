Ter, 23 de Dezembro

MOBILIDADE

Natal: confira como será a movimentação no TIP e estradas de Pernambuco no feriado

Os destinos mais procurados em Pernambuco são Caruaru, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão

Movimentação no TIP e estradas do estado aumenta com NatalMovimentação no TIP e estradas do estado aumenta com Natal - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Com a celebração do Natal, a expectativa para Pernambuco, como sempre, é do aumento do fluxo de veículos nas estradas e de passageiros no Terminal Rodoviário Prefeito Antônio Farias (TIP), no Recife.

Para se ter uma noção, segundo o terminal, cerca de 32,3 mil pessoas devem passar pelo equipamento entre esta quarta (23) e domingo (28). O aumento é de 5% com relação ao ano passado, quando 30.809 passageiros estiveram no local no mesmo período.

Com esse crescimento, não só as empresas que operam no TIP devem estar preparadas, como também as forças de segurança. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Rodovia Natal, com foco no aumento da fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco.

A Folha de Pernambuco preparou um apanhado com os principais detalhes sobre como será a circulação no TIP e a fiscalização da PRF, além de dicas de segurança. Confira abaixo.

Circulação no TIP
Segundo o TIP, os destinos mais procurados em Pernambuco são Caruaru, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão.

Para as viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Para consultar horários, preços e compras de passagens, é possível acessar o site da Socicam, que administra o terminal por concessão da EPTI.

TIPMovimentação no TIP. - Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Informações importantes aos passageiros

Embarque de Menores

Contatos

Fiscalização da PRF

Operação RodovidaOperação Rodovida Natal, com foco no aumento da fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco. - Foto: Divulgação/PRF

Serão intensificadas ações educativas, fiscalizações e combate ao crime até o domingo (28). O objetivo é garantir mais segurança para quem viaja na época festiva.

Embriaguez ao volante, excesso de velocidade e o uso irregular de motocicletas estarão no foco da operação. A PRF cobre todo o estado nas principais vias que levam ao interior e ao litoral pernambucano, que são os destinos mais procurados.

Durante as abordagens, também serão verificados o uso do cinto de segurança, cadeirinha para crianças e capacete nos motociclistas.

Entre janeiro a novembro deste ano, a PRF emitiu 3.785 autuações pelo não uso do cinto de segurança, sendo 2.233 flagrantes em passageiros e 1.552 em motoristas. 

Com relação ao transporte de crianças, segundo a legislação de trânsito, o bebê-conforto deve ser utilizado até um ano; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro a sete anos e meio, o assento de elevação.

Crianças com menos de dez anos ou com altura inferior a 1,45 metro devem ser transportadas no banco de trás com o cinto de segurança.

Confira as dicas de segurança para o período de fim de ano:

