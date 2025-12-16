A- A+

Inclusão social Natal da Pop Rua chega a quinta edição com programação especial de fim de ano nesta terça-feira (16) Ação contará com apresentações artísticas e jantar festivo para pessoas em situação de rua atendidas pelo município

A Prefeitura do Recife realiza a 5ª edição do Natal da Pop Rua nesta terça-feira (16), com programação especial de fim de ano, que tem foco na garantia de direitos e na inclusão social. A ação deve reunir cerca de 500 pessoas.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome e é voltada ao acolhimento, à valorização e ao fortalecimento de vínculos comunitários de pessoas em situação de rua atendidas pela rede municipal de proteção social.

A confraternização ocorre das 18h às 22h, no Laguna Recepção, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, e contará com apresentações artísticas, jantar festivo e entrega de brindes, proporcionando um momento de convivência, celebração e visibilidade social.

Estarão presentes no evento pessoas em situação de vulnerabilidade social referenciadas pelos Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centros POP), pelo Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), além daquelas acolhidas no Abrigo Noturno Irmã Dulce e nos hotéis sociais parceiros da Prefeitura do Recife.

A programação também reúne trabalhadores da rede intersetorial e representantes de organizações da sociedade civil que atuam no atendimento à população em situação de rua, como o Consultório na Rua, o Comitê Pop Rua Recife, o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) e a Pastoral de Rua, entre outros parceiros.

Natal da Pop Rua fornecerá jantar festivo para pessoas em situação de vulnerabilidade social na noite desta terça-feira (16). Foto: Edson Holanda/PCR

Segundo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, o evento é um importante espaço de cuidado e cidadania.

“O Natal da Pop Rua chega à sua quinta edição reafirmando o respeito, o acolhimento e a valorização das pessoas em situação de rua. É um momento de celebração, mas também de reafirmação das políticas públicas que o Recife desenvolve de forma permanente para esse público. Para garantir a participação de todos, a Prefeitura disponibiliza transporte a partir dos equipamentos da rede socioassistencial”, destaca.

Redes de proteção

A Prefeitura do Recife mantém uma rede de proteção socioassistencial que, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), identifica casos de situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outras formas de vulnerabilidade.

O objetivo principal do serviço é estabelecer vínculos que facilitem a transição das pessoas para fora das ruas, possibilitando o acesso à rede de serviços e benefícios assistenciais.

O SEAS é composto por pelo menos 40 educadores sociais que atuam nos três turnos diariamente em todos os territórios da cidade.

O trabalho das equipes ainda inclui a identificação de famílias e indivíduos com direitos violados, suas condições de vida, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições.

Centros POP

Juntamente com os profissionais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centros POP) são a porta de entrada aos demais serviços da rede socioassistencial do município, com um espaço de atendimento oferecido às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A finalidade é de assegurar serviços, atendimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a reconstrução de novos projetos de vida.

Atualmente, o município conta com três unidades em funcionamento. O Centro Pop Neuza Gomes, localizado na Rua Dr. João Coimbra, nº 66, no bairro da Madalena, próximo ao Mercado da Madalena.

Na Zona Sul, o Centro Pop José Pedro está situado na Rua Sargento Waldir Correia, nº 247, em Boa Viagem.



Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimento por demanda espontânea ou por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social, oferecendo suporte e encaminhamentos à população em situação de rua e desabrigo.

Além dessas unidades, o Recife dispõe do Centro Popinho, equipamento voltado especificamente para crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 17 anos e 11 meses em situação de rua.

Localizado na Rua Bernardo Guimarães, nº 428, em Santo Amaro, próximo à Unicap, o serviço funciona de segunda a domingo, das 8h às 18h, com acesso por demanda espontânea ou por encaminhamento do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS).

Já o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), foi inaugurado no dia 06 de outubro, e é um equipamento pioneiro que consolida, em um único local, uma ampla rede de serviços sociais, jurídicos, de saúde e de inclusão produtiva.

Também no bairro de Santo Amaro, na Rua Coelho Leite, 677, o centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, com estrutura moderna e capacidade para atender cerca de 150 pessoas por dia, um aumento de 200% em relação a um Centro POP tradicional.

O Abrigo Noturno Irmã Dulce dos Pobres é outro equipamento da rede socioassistencial do Recife destinado ao acolhimento provisório de pessoas adultas em situação de rua, atendidas e acompanhadas pelos serviços de referência do município.

Com endereço na Travessa do Gusmão, nº 178, no bairro de São José, próximo à Praça Sérgio Loreto, o abrigo funciona de domingo a domingo, garantindo mais proteção social, pernoite e suporte básico em um espaço seguro e organizado.

O acesso ocorre mediante avaliação social realizada pelas equipes da SEAS, do CINPOP e dos Centros Pop, com capacidade de acolhimento de até 100 pessoas por dia.

Hotéis Sociais

Os Hotéis Sociais do Recife integram a política municipal de atendimento à população em situação de rua, oferecendo acolhimento temporário em ambiente mais autônomo, voltado à reconstrução de vínculos familiares e sociais.

O Hotel Social Feminino Santo Antônio, localizado na Rua José Luiz da Silveira, nº 133, no bairro do Espinheiro, é destinado a mulheres em situação de rua, com ou sem filhos, que apresentem autonomia e capacidade de gerir sua própria vida e a de seus dependentes.

O acesso ocorre por meio de encaminhamento e análise da equipe técnica, com capacidade para atender até 25 usuárias.

Já o Hotel Social Masculino - Pousada Recanto dos Lírios, situado na Rua Marquês do Paraná, nº 266, também no Espinheiro, atende homens, incluindo idosos, em situação de rua, igualmente autônomos e em processo de fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

Assim como o equipamento feminino, o acesso também ocorre por encaminhamento técnico, com capacidade para até 25 pessoas.

Ambos os hotéis funcionam como alternativa de acolhimento qualificada, respeitando a autonomia dos usuários e favorecendo a construção de novos projetos de vida.

Com informações da assessoria

