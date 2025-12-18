A- A+

NATAL Natal de Jaboatão: Rua da Árvore sedia cantata e Caravana Natal Jaboatão Solidário nesta quinta (18) Evento conta com apresentações musicais, com atividades voltadas para toda a família e brinquedos infláveis

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realiza, nesta quinta-feira (18), a partir das 17h, uma programação especial do Natal Jaboatão Solidário na tradicional Rua da Árvore, localizada na Rua Professor Francisco Pessoa de Melo, no bairro de Candeias.

O evento contará com cantata de Natal, apresentações musicais e atividades voltadas para toda a família. A programação tem início com ações para o público infantil, incluindo brinquedos infláveis.

Às 18h, acontecem as apresentações do coral da Escola Municipal Natividade Saldanha, seguidas pelo cantor Marcelo Pernambucano.

O ponto alto da noite será a chegada da Caravana Natal Jaboatão Solidário, com a presença de Papai Noel, Mamãe Noel e seus ajudantes, levando mensagens de alegria, emoção e solidariedade às famílias.

A ação integra a programação oficial do Natal Jaboatão Solidário, coordenada pelo Programa de Políticas Públicas Sociais (PPS), que percorre diferentes bairros e Regionais do município.

Sobre o evento natalino

Local: Rua da Árvore (Rua Professor Francisco Pessoa de Melo) – Candeias

Data: Quinta-feira, 18 de dezembro

Horário: A partir das 17h

