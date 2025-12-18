Natal de Jaboatão: Rua da Árvore sedia cantata e Caravana Natal Jaboatão Solidário nesta quinta (18)
Evento conta com apresentações musicais, com atividades voltadas para toda a família e brinquedos infláveis
A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realiza, nesta quinta-feira (18), a partir das 17h, uma programação especial do Natal Jaboatão Solidário na tradicional Rua da Árvore, localizada na Rua Professor Francisco Pessoa de Melo, no bairro de Candeias.
O evento contará com cantata de Natal, apresentações musicais e atividades voltadas para toda a família. A programação tem início com ações para o público infantil, incluindo brinquedos infláveis.
Às 18h, acontecem as apresentações do coral da Escola Municipal Natividade Saldanha, seguidas pelo cantor Marcelo Pernambucano.
O ponto alto da noite será a chegada da Caravana Natal Jaboatão Solidário, com a presença de Papai Noel, Mamãe Noel e seus ajudantes, levando mensagens de alegria, emoção e solidariedade às famílias.
A ação integra a programação oficial do Natal Jaboatão Solidário, coordenada pelo Programa de Políticas Públicas Sociais (PPS), que percorre diferentes bairros e Regionais do município.
Sobre o evento natalino
Local: Rua da Árvore (Rua Professor Francisco Pessoa de Melo) – Candeias
Data: Quinta-feira, 18 de dezembro
Horário: A partir das 17h