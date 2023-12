Natal em Olinda terá exposição de carros e arrecadação de donativos neste sábado (2)

A- A+

A terceira edição do Natal Revolks, em Olinda, vai acontecer neste sábado (2), na Praça Montenhor Fabrício, em frente ao Palácio dos Governadores, sede da prefeitura. O evento, que começará às 15h, contará com exposição de mais de 250 carros antigos. Além de atrair apaixonados por esse tipo de veículo, o evento, que é promovido pelo grupo Revolks e Feira Du'Chef, em parceria com a gestão municipal, vai arrecadar alimentos não-perecíveis e brinquedos. Os materiais serão destinados para instituições de caridade do município.

A programação também terá uma praça de alimentação e artesanato, além de programação cultural, com a apresentação de bandas, artistas e orquestra de frevo.



A ação também incluirá a chegada do Papai Noel, para emocionar crianças e adultos. O bom velhinho vai se concentrar nos Quatros Cantos, a partir das 19h, de onde sairá em direção ao local do evento, ao som de muita música e animação.

Na edição do ano passado, o Natal Revolks conseguiu mais de uma tonelada de alimentos recolhidos. O arrecadado foi entregue para instituições filantrópicas em Olinda, como creches e Casa de Recuperação. Em 2023, a expectativa é superar esse número.

