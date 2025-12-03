A- A+

FIM DE ANO Natal dos Sons do Recife tem mais de 4 milhões de luzes, árvores, presépio e neve de espuma Iluminação está presente em diversos pontos da cidade como Boa Viagem, Graças, Tamarineira e o Bairro do Recife

O Recife vem se preparando para o ciclo de Natal com luzes, cores e esperança em diversos pontos da cidade. A decoração de fim de ano preparada pela Prefeitura do Recife já está presente em bairros da Zona Norte e da Zona Sul, além do centro da cidade, para celebrar as tradições do período.

Com o tema “Natal dos Sons”, a decoração já espalhou mais de 300 mil metros de mangueiras, cordões luminosos e strobos, além de quase dois mil refletores de iluminação paisagística, totalizando mais de 4 milhões de pontos luminosos brilhando pela capital pernambucana.

Praticamente finalizado, o projeto traz novidades importantes, como a grande árvore de Natal que foi instalada neste ciclo no novo Parque República do Líbano, no Pina, na Zona Sul do município.

Nos últimos dois anos, a estrutura vinha sendo montada na avenida Agamenon Magalhães. Com 37 metros de altura, sua instalação é contornada por mangueiras e preenchida por cordões luminosos, com elementos que fazem alusão a notas e instrumentos musicais.

Além disso, réplicas da árvore, com 18 metros, estão sendo montadas no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Avenida Rio Branco e nos parques das Graças e da Tamarineira.

A decoração, com luzes, bolas, arcos, sinos, notas musicais, estrelas e partituras, alcança ainda a Agamenon Magalhães, a Rua do Bom Jesus e a Praça do Arsenal, além da Rua da Guia.

“O Natal dos Sons já está por todo Recife. A decoração deste ano está espalhada por toda a cidade e traz novidades importantes, como a neve de espuma na Rio Branco, feita com produto neutro, que não irrita os olhos e não mancha a roupa. É uma surpresa para as crianças e para as famílias. Tragam todo mundo para viver esse clima, aproveitar as luzes e celebrar juntos o ciclo natalino”, afirmou o prefeito João Campos.

Iluminação natalina está presente no Bairro do Recife, na área central do Recife | Foto: Edson Holanda/PCR

Rio Branco

Na avenida mais natalina da cidade, a decoração será protagonizada pela tradicional vila natalina, com 14 estruturas que serão ocupadas por comerciantes de comidas e artigos natalinos.

Toda a extensão da via receberá cordões de luz, iluminação paisagística colorida nas árvores e nas fachadas dos prédios, com faixas de strobos cintilando casas e edifícios históricos.

A Rio Branco também terá presépio, túnel luminoso com notas musicais e uma casa para o Papai Noel, com uma árvore de nove metros no topo. O pórtico luminoso de entrada, na esquina com o Cais do Apolo, está decorado com dois grandes anjos acompanhados por notas musicais.

A novidade deste ano é o equipamento que produz neve de espuma, que estará funcionando apenas na Rio Branco nos finais de semana. Ele usa cerca de 100 litros de água misturados a um produto neutro e antialérgico que não mancha roupas. O sistema gera aproximadamente 4 mil litros de espuma por dia.

O funcionamento será sexta e sábado, das 19h às 21h, e domingo das 18h às 20h.

Boa Viagem

O Segundo Jardim recebeu pórtico luminoso de entrada, presépio, elementos decorativos e interativos de chão, iluminação paisagística, guirlanda, caixa natalina e uma réplica da árvore principal de 18 metros.

Agamenon Magalhães

A via ganhou elementos decorativos nas margens do canal, iluminação paisagística nas árvores, strobos e ornamentos instalados nos postes, desde o Clube Português até o viaduto da João de Barros.

Parques das Graças e Tamarineira

Os dois parques da Zona Norte do município estão decorados com pórticos e arcos luminosos, presépios, elementos decorativos e caixas luminosas interativas, além das réplicas da árvore principal.

Bom Jesus, Arsenal e Rua da Guia

Já a Rua do Bom Jesus e a Praça do Arsenal receberam iluminação paisagística. Na praça, a decoração inclui elementos de chão.

Pela primeira vez, a Rua da Guia foi iluminada para o ciclo natalino, com cordões e feixes de strobo nas fachadas.

Programação

A música estará presente nas comemorações a partir do dia 13 de dezembro, data em que tradições da cultura popular passam a ocupar parques, vias e espaços públicos da cidade.

No dia 14, estreia um cortejo natalino pelas ruas do Bairro do Recife, com pastoris, cavalo-marinho, reisado, blocos líricos, bandinhas, passistas e personagens do Baile do Menino Deus, que foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024.

O cortejo parte às 15h30 do Paço Alfândega, segue pela Marquês de Olinda e Marco Zero e chega à Praça do Arsenal, onde a Orquestra Sinfônica do Recife fará um concerto às 18h.

Do dia 13 ao dia 28, o Recife celebrará o ciclo natalino todos os fins de semana, com mais de 80 atrações nos parques da Tamarineira e das Graças, no Segundo Jardim e na Avenida Rio Branco.

