A- A+

fé Natal: Missa do Galo celebra nascimento de Jesus em frente ao Quartel do Derby, no Recife Orquestra da PMPE fará apresentação especial

Leia também

• Natal no Recife: confira programação infantil em diversos pontos da cidade

• Natal: confira como será a movimentação no TIP e estradas de Pernambuco nesta quarta de feriado

• Confira o que abre e o que fecha na semana do Natal no Recife e na RMR

Em mais um ano, a tradicional Missa do Galo deve levar o público a meditar e refletir sobre o nascimento de Jesus. A celebração acontece nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, em frente ao Quartel do Derby, no Centro do Recife.

A programação inicia às 18h com apresentação do cantor Hugo Alvarez. Às 18h30, sobe ao palco a Orquestra da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, é o celebrante do momento religioso, a partir das 19h. O concelebrante será o arcebispo do Ordenariato Militar, dom Fernando Guimarães.

Tradição

Segundo dom Paulo Jackson, o local é palco da Missa do Galo há 73 anos, sendo uma das mais importantes celebrações do calendário católico do estado. É a terceira vez que ele preside a missa. São esperadas cerca de duas mil pessoas.

Cerca de duas mil pessoas são esperadas | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, se apequena e desce para nos elevar, se empobrece para nos enriquecer, assume a carne da história para nos salvar. No mistério do Natal, Jesus Cristo é o Deus pequenino, da manjedoura. Ele quer fazer do nosso coração também uma manjedoura, onde Ele possa encontrar também abrigo e acolhimento”, explica o religioso.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), deve comparecer à celebração. O local receberá iluminação especial. Duas mil cadeiras estarão disponíveis ao público.

“Eu quero convidá-los. Venham participar da Santa Missa do Natal, em frente ao Quartel do Derby. Será uma oportunidade de cantarmos juntos as canções natalinas que são tão doces e singelas. Eu me agrado muito delas, especialmente de ‘Noite Feliz’, que tem uma doçura própria. É um momento especial, porque o Natal nos fala de perdão, compaixão e misericórdia”, complementa ele.



Culto evangélico na quinta (25)

No dia de Natal, quinta-feira (25), também acontece o tradicional culto evangélico de Natal no Quartel do Derby. Às 17h, o Conjunto Musical da Banda da PMPE e a Orquestra do Colégio da PMPE se apresentam em louvor.

O culto começa às 18h, com direção do pastor Francisco Tércio e pregação do pastor Eduardo Lopes, do Mato Grosso do Sul.

“É para nós uma satisfação imensa participar desse culto que é realizado há 30 anos, aqui no Quartel do Comando Geral. É um momento de louvor e adoração a Deus, com esse espírito natalino. Estaremos aqui com todos os evangélicos e familiares do nosso efetivo. Todos se congratulando nesse momento especial”, comenta o subtenente Diógenes Barbosa, que é pastor capelão evangélico.

Veja também