Natal no Recife reúne mais de 40 atrações que ocupam polos culturais da cidade
Programação acontece até domingo (21) em parques, praças e na Avenida Rio Branco
O Recife vive mais um fim de semana de programação natalina com mais de 40 atrações espalhadas por seis polos da cidade, entre esta sexta-feira (19) e o domingo (21). As atividades integram o ciclo “Natal dos Sons”, promovido pela Prefeitura do Recife, e acontecem na Avenida Rio Branco, em parques da cidade e na Praça do Líbano, no Pina.
Rio Branco concentra parte da programação
Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, as apresentações começam nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, com orquestras, bois, pastoris e bandinhas natalinas. No sábado (20), a programação tem início às 16h e inclui seis atrações, entre elas o bloco Madeira do Rosarinho.
Novos polos recebem atrações no sábado
No sábado, a programação também chega ao Parque Dona Lindu e à Praça do Líbano, que recebe uma agenda dedicada ao pastoril profano. As apresentações começam às 16h e incluem nomes tradicionais da cultura popular, além de uma homenagem ao Velho Xaveco, artista com mais de oito décadas de atuação.
Domingo amplia celebrações pela cidade
No domingo (21), a programação ocorre simultaneamente em todos os polos. A Praça do Líbano segue com apresentações do pastoril profano, enquanto parques como Tamarineira, Graças, Macaxeira e Dona Lindu recebem atrações de dança, ciranda, boi e concertos musicais.
Programação segue até o fim do mês
O “Natal dos Sons” continua até o fim de dezembro, com atividades voltadas para públicos de todas as idades, reunindo expressões da cultura popular e da música pernambucana em diferentes regiões da cidade.
Dia 19/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Orquestra Harmonia
19h - Boi Mimoso de Natal
20h - Pastoril Perigosas Pastoras
21h - O Natal Delas - Só Mulheres Bandinha Natalina
Dia 20/12 (Sábado)
Rio Branco
16h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos
17h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia
18h - Cavalo Marinho Boi Pintado
19h - Pastoril Jardim da Alegria
20h - Mestre Mago e a Ciranda Veneno - Festejos Natalinos
21h - Madeira do Rosarinho
Pina - Praça do Líbano
16h - Pastoril Velho Maroto
16h40 - Vei Lumbrigueta
17h20 - Ciranda Porto de Galinhas
18h40 - Velho Xaveco
Parque Dona Lindu
17h - Dança de São Gonçalo do Amarante - Bacnaré
Dia 21/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Pastoril Lindas Ciganas
16h - Boi Faceiro
17h - Pastoril Campinas Alegres
18h - Ciranda das Flores da Amunam
19h - Cia PE-Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras
20h - Ciranda Praieira Pernambucana
Parque da Tamarineira
16h - Balé Popular do Recife - Pique do Guerreiro
17h - Pastoril Raio de Sol Mirim
18h - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta
19h - Pastoril Estrela de Belém
Parque das Graças
15h - Boi Dourado de Limoeiro
16h30 - Concerto da Orquestra Criança Cidadã
18h - Banda Cervac Força Especial
18h50 - Pastoril Estrela Dourada
19h30 - Balé Brilhart
Parque da Macaxeira
15h - Orquestra 90 Graus
15h50 - Cavalo Marinho Mestre Batista
16h40 - Balé Popular Expressão e Arte
17h20 - Ciranda Rosa de Ouro
Pina - Praça do Líbano
16h - Auto de Natal do Imaginário Popular
16h40 - Véi Mingonga
17h20 - Pastoril Profano Misto do Velho Tabica
18h - Velho Cafuné
18h40 - Walmir Chagas o Veio Mangaba
Parque Dona Lindu
17h - Pastoril Estrela Guia do Cabo
