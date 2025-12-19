A- A+

Natal Natal no Recife reúne mais de 40 atrações que ocupam polos culturais da cidade Programação acontece até domingo (21) em parques, praças e na Avenida Rio Branco

O Recife vive mais um fim de semana de programação natalina com mais de 40 atrações espalhadas por seis polos da cidade, entre esta sexta-feira (19) e o domingo (21). As atividades integram o ciclo “Natal dos Sons”, promovido pela Prefeitura do Recife, e acontecem na Avenida Rio Branco, em parques da cidade e na Praça do Líbano, no Pina.

Rio Branco concentra parte da programação

Na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, as apresentações começam nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, com orquestras, bois, pastoris e bandinhas natalinas. No sábado (20), a programação tem início às 16h e inclui seis atrações, entre elas o bloco Madeira do Rosarinho.

Novos polos recebem atrações no sábado

No sábado, a programação também chega ao Parque Dona Lindu e à Praça do Líbano, que recebe uma agenda dedicada ao pastoril profano. As apresentações começam às 16h e incluem nomes tradicionais da cultura popular, além de uma homenagem ao Velho Xaveco, artista com mais de oito décadas de atuação.

Domingo amplia celebrações pela cidade

No domingo (21), a programação ocorre simultaneamente em todos os polos. A Praça do Líbano segue com apresentações do pastoril profano, enquanto parques como Tamarineira, Graças, Macaxeira e Dona Lindu recebem atrações de dança, ciranda, boi e concertos musicais.

Programação segue até o fim do mês

O “Natal dos Sons” continua até o fim de dezembro, com atividades voltadas para públicos de todas as idades, reunindo expressões da cultura popular e da música pernambucana em diferentes regiões da cidade.

Dia 19/12 (Sexta-feira)

Rio Branco

18h - Orquestra Harmonia

19h - Boi Mimoso de Natal

20h - Pastoril Perigosas Pastoras

21h - O Natal Delas - Só Mulheres Bandinha Natalina

Dia 20/12 (Sábado)

Rio Branco

16h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos

17h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia

18h - Cavalo Marinho Boi Pintado

19h - Pastoril Jardim da Alegria

20h - Mestre Mago e a Ciranda Veneno - Festejos Natalinos

21h - Madeira do Rosarinho

Pina - Praça do Líbano

16h - Pastoril Velho Maroto

16h40 - Vei Lumbrigueta

17h20 - Ciranda Porto de Galinhas

18h40 - Velho Xaveco

Parque Dona Lindu

17h - Dança de São Gonçalo do Amarante - Bacnaré

Dia 21/12 (Domingo)

Rio Branco

15h - Pastoril Lindas Ciganas

16h - Boi Faceiro

17h - Pastoril Campinas Alegres

18h - Ciranda das Flores da Amunam

19h - Cia PE-Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras

20h - Ciranda Praieira Pernambucana

Parque da Tamarineira

16h - Balé Popular do Recife - Pique do Guerreiro

17h - Pastoril Raio de Sol Mirim

18h - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta

19h - Pastoril Estrela de Belém

Parque das Graças

15h - Boi Dourado de Limoeiro

16h30 - Concerto da Orquestra Criança Cidadã

18h - Banda Cervac Força Especial

18h50 - Pastoril Estrela Dourada

19h30 - Balé Brilhart

Parque da Macaxeira

15h - Orquestra 90 Graus

15h50 - Cavalo Marinho Mestre Batista

16h40 - Balé Popular Expressão e Arte

17h20 - Ciranda Rosa de Ouro

Pina - Praça do Líbano

16h - Auto de Natal do Imaginário Popular

16h40 - Véi Mingonga

17h20 - Pastoril Profano Misto do Velho Tabica

18h - Velho Cafuné

18h40 - Walmir Chagas o Veio Mangaba

Parque Dona Lindu

17h - Pastoril Estrela Guia do Cabo

Com informações da assessoria

Veja também