Natal: saiba como dar um bom presente, de acordo com a ciência

A- A+

Assim como a ceia e a família reunida, presentes são uma das tradições de Natal. E, talvez, a mais difícil delas. Isso porque escolher um presente que agrade o outro nem sempre é tarefa fácil. Ganhar um presente que não agradou tanto, também não é agradável e assim continua o círculo vicioso.

Pesquisadores Universidade da Virgínia Ocidental em Morgantown, nos EUA, decidiram então tentar entender por que é tão difícil e parecem ter encontrado a resposta. De acordo com um estudo publicado na revista científica Journal of Consumer Psychology, em vez de dar um presente que agrade o destinatário, as pessoas muitas vezes dão presentes que satisfazem os seus próprios desejos – por exclusividade, aprovação social ou como uma piada. E é aí que surge o problema.

Leia também • Confira o que abre e o que fecha na Região Metropolitana do Recife no feriado de Natal

O tópico pode parecer um pouco fútil para ser tema de pesquisa, mas a verdade é que esse tipo de estudo pode ajudar as lojas que ficam inundadas com um alto volume de trocas e devoluções de mercadorias após o Natal, justamente porque não gostaram do presente, e ainda pode ajudar a consolidar as relações sociais ao auxiliar as pessoas a como escolher o presente ideal.

Em entrevista ao portal especializado Science News, Julian Givi, especialista em marketing e psicólogo e um dos autores do estudo, explica que existem diversas "normas sociais" que atrapalham o ato de presentear alguém. Por exemplo, muitas pessoas acham que não é socialmente aceitável presentear alguém com uma coisa usada. Mas se esse item é o que o destinatário deseja, não tem problema nenhum.

Outro exemplo é o embrulho para presente. Se alguém tem R$ 50 reais para comprar um presente, essa pessoa tende a gastar R$ 40 no presente e outros R$ 10 em um embrulho bonito, quando o destinatário preferiria um presente melhor, sem embrulho ou com um embrulho mais simples.

Ou presentes parciais. Por exemplo, em uma lista com presentes de casamento na qual o pediu oito pratos, mas a pessoa só tem dinheiro para comprar metade, ela prefere comprar outra coisa do que dar o presente incompleto. Quando o destinatário não se importaria com o presente pela "metade".

Outra dica interessante é pensar na utilidade do presente. Segundo Givi, presentes específicos são bons, claro - aliás, qualquer presente é -, mas o destinatário tende a gostar mais de coisas úteis e que eles queiram. Por exemplo, uma fonte de chocolate será algo legal, mas provavelmente uma cafeteira que é utilizada todo dia irá agradar mais do que algo que será usado raramente.

Outro artigo mostra que presentes foram de ocasiões especiais são mais apreciados. Por exemplo, um presente de R$ 10 dado em uma terça-feira aleatória de março gerará o mesmo nível de felicidade de um presente de R$ 50 no Natal.

Experiências versus objetos

Outro ponto de estudo é sobre o que é melhor, presentear com experiências ou objetos? Segundo Givi, diversas pesquisas mostram que a primeira opção agrada mais. Um estudo mostrou que as pessoas não dão experiências de presente com a frequência que os destinatários desejam.

Outro mostra que, na maioria das vezes, as experiências tornam o destinatário mais feliz do que os presentes materiais. Além disso, experiências aproximam mais os destinatários dos doadores do que os itens materiais.

Veja também

Repatriados Terceiro grupo de brasileiros repatriados de Gaza deixa o Egito