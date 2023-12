A- A+

Com intenção de arrecadar alimentos não perecíveis, a campanha do Natal Sem Fome, da ONG Ação Cidadania, realiza, em parceria com o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), um culto ecumênico na manhã desta terça-feira (5), no Recife.



O culto acontece às 8h30, no setor bancário do Ceasa, diante da sede administrativa do entreposto comercial, envolvendo comerciantes e consumidores.

Além do culto, acontece apresentação da Ave Maria Sertaneja, apresentações culturais e coral infantil. O Ceasa fica na BR-101, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Criado em 1993, o Natal Sem Fome é a maior campanha solidária de arrecadação de alimentos da América Latina e já ajudou mais de 26 milhões de pessoas por todo o Brasil a terem um Natal com mais dignidade.



Além desta ação no Ceasa, a pessoa pode levar alimentos até a sede da Ação de Cidadania no Recife, que fica dentro do Parque de Exposições do Cordeiro, por trás do prédio da Adagro, também na Zona Oeste da cidade. Há, ainda, a possibilidade de doação de dinheiro por meio do site oficial da ONG ou através da chave Pix 04.0954.090/001-90 - a conta é do Comitê da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário.

