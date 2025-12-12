A- A+

Solidariedade Natal Sertanejo: campanha solidária pede ajuda da sociedade para completar doações deste ano Segundo o Padre Damião Silva, os voluntários ainda precisam de óleo, café e leite para finalizar a montagem dos kits

O Natal Sertanejo, campanha solidária que há 11 anos tem como missão garantir a segurança alimentar de famílias vulneráveis dos sertões de Pernambuco e da Paraíba durante a época do Natal, pede a ajuda da população para completar as cestas básicas que serão entregues nos próximos dias 18,19 e 20 de dezembro.

Segundo o Padre Damião Silva, pároco da Igreja da Madre de Deus, no Recife, e idealizador do projeto social, apesar da boa arrecadação deste ano, os voluntários ainda precisam de óleo, café e leite para finalizar a montagem dos kits.

Arrecadação

Os alimentos são angariados pela iniciativa social através da captação em escolas, empresas, igrejas parceiras e campanhas de doação, contando sempre com o apoio da sociedade. As doações podem ser entregues na Igreja da Madre de Deus, na Rua da Alfândega, no Bairro do Recife.

“A gente faz a captação desses alimentos, item por item, os voluntários confeccionam as cestas, e aí a gente faz a entrega. Para este ano, a meta é alcançar quatro mil cestas básicas. Já conseguimos montar três mil, faltam mil. Essas cestas básicas pesam em média 25 quilos, é um alimento que dá para, mais ou menos, uns quinze dias”, explicou o Padre Damião.

Natal Sertanejo

Mais de 25 mil pessoas já alcançadas pelo Natal Sertanejo desde a sua criação. Este ano, as primeiras entregas estão marcadas para os dias 18, 19, 20, no sertão de Pernambuco, nas cidades de Exu, Bodocó, Timorante, Serrita e Cedro. “Estamos indo com 2.800 cestas básicas para essas localidades”, afirmou o padre.

Padre Damião explicou ainda como é feita a seleção das famílias que recebem as doações do projeto.

“Previamente nós entramos em contato com os padres dessas respectivas cidades e eles fazem o levantamento das famílias mais carentes, fazem o cadastro delas e aí, nos dias das entregas, eles já estão com uma pulseirinha, tudo de forma muito organizada, para receber”, detalhou o religioso.

Na segunda etapa de entregas deste ano, a campanha contempla as famílias da cidade de Coremas, na Paraíba, no dia 27 de dezembro.

