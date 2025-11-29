A- A+

GRANDE RECIFE Natal Sobre Rodas reúne motociclistas e promove solidariedade no Recife e em Jaboatão Ação especial mobiliza doações de brinquedos e integra programação social da Polícia Militar de Pernambuco

A 10ª edição do Natal Sobre Rodas, Super Ride Solidário será realizada neste sábado (29), reunindo motociclistas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes para incentivar a doação de brinquedos e fortalecer ações sociais em diversas comunidades.

Organizado pelo Sindicato dos Corretores de Pernambuco (Sincor-PE), o evento será liderado pelo presidente da entidade, Carlos Valle, e contará com o apoio de instituições públicas, órgãos de trânsito e seguradoras. A concentração está marcada para as 16h, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Derby, onde haverá exposição de motos decoradas.

Após a saída, o grupo seguirá por locais como o Parque e o Bairro das Graças, Marco Zero e Segundo Jardim, encerrando o trajeto na Igreja do Monte dos Guararapes, em Jaboatão.

Ação reforça arrecadação de brinquedos

O Super Ride Solidário também incentiva a doação de brinquedos, que podem ser entregues em pontos oficiais como CIPMoto, Operação Lei Seca, DETRAN, DER e 4º BPE. Todo o material arrecadado será destinado a iniciativas sociais organizadas pelas instituições parceiras.

A atividade integra a programação solidária da Polícia Militar de Pernambuco, que neste período reúne motoclubes e motociclistas para contribuir com um Natal mais digno para crianças de diferentes comunidades.

Crescimento do evento mobiliza voluntários

Segundo Carlos Valle, cada edição tem ampliado o número de participantes, incluindo corretores, motociclistas e parceiros do mercado segurador. Para ele, a continuidade do projeto demonstra a capacidade de mobilização em torno da solidariedade.

“O Natal Sobre Rodas mostra como a união de diferentes setores pode gerar impacto direto na vida das pessoas. É uma forma de aproximar a categoria do corretor de seguros da comunidade e contribuir com iniciativas que fazem diferença”, afirma o presidente do Sincor-PE.

Apoio institucional reforça segurança

A ação conta com o suporte de diversos órgãos e entidades, entre eles 1º BPTran, BPRv, CIPMoto, DETRAN, PRF, Operação Lei Seca, 4º BPE, SAMU, Recife Chapter e CTTU, garantindo a organização do percurso e a segurança de todos os participantes.

SERVIÇO

Natal Sobre Rodas 2025

Data: Sábado, 29 de novembro

Concentração: A partir das 16h

Local: Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, Derby

Percurso: Derby → Parque e Bairro das Graças → Marco Zero → Segundo Jardim → Igreja do Monte dos Guararapes

Ação solidária: Doação de brinquedos

Pontos de coleta: CIPMoto, Operação Lei Seca, DETRAN, DER e 4º BPE

