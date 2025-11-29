Natal Sobre Rodas reúne motociclistas e promove solidariedade no Recife e em Jaboatão
Ação especial mobiliza doações de brinquedos e integra programação social da Polícia Militar de Pernambuco
A 10ª edição do Natal Sobre Rodas, Super Ride Solidário será realizada neste sábado (29), reunindo motociclistas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes para incentivar a doação de brinquedos e fortalecer ações sociais em diversas comunidades.
Organizado pelo Sindicato dos Corretores de Pernambuco (Sincor-PE), o evento será liderado pelo presidente da entidade, Carlos Valle, e contará com o apoio de instituições públicas, órgãos de trânsito e seguradoras. A concentração está marcada para as 16h, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Derby, onde haverá exposição de motos decoradas.
Após a saída, o grupo seguirá por locais como o Parque e o Bairro das Graças, Marco Zero e Segundo Jardim, encerrando o trajeto na Igreja do Monte dos Guararapes, em Jaboatão.
Ação reforça arrecadação de brinquedos
O Super Ride Solidário também incentiva a doação de brinquedos, que podem ser entregues em pontos oficiais como CIPMoto, Operação Lei Seca, DETRAN, DER e 4º BPE. Todo o material arrecadado será destinado a iniciativas sociais organizadas pelas instituições parceiras.
A atividade integra a programação solidária da Polícia Militar de Pernambuco, que neste período reúne motoclubes e motociclistas para contribuir com um Natal mais digno para crianças de diferentes comunidades.
Crescimento do evento mobiliza voluntários
Segundo Carlos Valle, cada edição tem ampliado o número de participantes, incluindo corretores, motociclistas e parceiros do mercado segurador. Para ele, a continuidade do projeto demonstra a capacidade de mobilização em torno da solidariedade.
“O Natal Sobre Rodas mostra como a união de diferentes setores pode gerar impacto direto na vida das pessoas. É uma forma de aproximar a categoria do corretor de seguros da comunidade e contribuir com iniciativas que fazem diferença”, afirma o presidente do Sincor-PE.
Apoio institucional reforça segurança
A ação conta com o suporte de diversos órgãos e entidades, entre eles 1º BPTran, BPRv, CIPMoto, DETRAN, PRF, Operação Lei Seca, 4º BPE, SAMU, Recife Chapter e CTTU, garantindo a organização do percurso e a segurança de todos os participantes.
SERVIÇO
Natal Sobre Rodas 2025
Data: Sábado, 29 de novembro
Concentração: A partir das 16h
Local: Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, Derby
Percurso: Derby → Parque e Bairro das Graças → Marco Zero → Segundo Jardim → Igreja do Monte dos Guararapes
Ação solidária: Doação de brinquedos
Pontos de coleta: CIPMoto, Operação Lei Seca, DETRAN, DER e 4º BPE
Com informações da assessoria