TENSÃO NOS EUA Natalie Portman, Billie Eilish, Olivia Wilde: celebridades se manifestam contra governo Trump Glenn Close e Edward Norton também fizeram falas contundentes contra a ICE, a agência federal anti-imigração que ganhou força no governo republicano

A violência dos agentes da ICE (a agência federal anti-imigração que ganhou força no governo de Donald Trump), que resultou na morte de dois cidadãos americanos em Minnesota e vêm instigando enormes protestos na capital do estado, Minneapolis, está mobilizando Hollywood.

Grandes nomes da indústria têm se colocado contra o ataque a manifestantes e a política republicana de controle imigratório. No Festival de cinema de Sundance, no fim de semana, vários atores usaram brochês com a inscrição "ICE out" ("Fora ICE") e deram entrevistas rechaçando a violência e lamentando o momento político atual do país.

Edward Norton

Parte do elenco do filme "The invite", dirigido por Olivia Wilde e apresentado em Sundance, o ator foi uma das mais vocais, comparando a ICE com a Gestapo, a polícia secreta nazista de Hitler.

“Hoje em dia é assim: ‘O que vamos fazer em relação a uma Gestapo atirando em massa contra cidadãos americanos?’", disse Norton. "Estamos sentados aqui falando de filmes enquanto um exército ilegal está sendo montado contra cidadãos dos EUA.’”

Natalie Portman

Nascida em Jerusalém, Natalie Portman estava em Sundance por causa do filme "The gallerist", em que é produtora e parte do elenco. Seu comentário também foi categórico. “O que está acontecendo neste país agora é absolutamente horrível. O que o governo federal, o governo Trump, Kristi Noem, o ICE, o que eles estão fazendo é realmente o pior do pior da humanidade. E, ao mesmo tempo, temos o melhor da humanidade na forma como as pessoas estão aparecendo umas pelas outras", disse ela, fazendo referência aos cidadãos americanos que têm ajudado imigrantes com alimentos e itens básicos de sobrevivência para que eles não saiam de casa e não corram riscos de serem pegos pelos agentes.

Olivia Wilde

Diretora de "The invite", Olivia falou sobre a tristeza do momento no tapete vermelho da estreia.

“Estamos todos aqui podendo celebrar algo realmente bonito e cheio de esperança na narrativa cinematográfica. Mas o mundo está sofrendo agora, e este país está sofrendo. E isso é revoltante”.



Zoey Deutch

A atriz de "Nouvelle vague" falou no Sundance sobre a brutalidade da ICE e o sentimento ambíguo da nacionalidade neste momento.

"Sinto muito orgulho de ser americano, vendo como as comunidades e as pessoas estão se unindo neste momento. Mas, ao mesmo tempo, sinto muita vergonha de ser americano, vendo como nosso governo está lidando com as coisas. Só quero estar ao lado do incrível povo de Minnesota."

Billie Eilish

Num prêmio recebido por seu trabalho em prol do meio ambiente no último dia 17, a cantora Billie Eilish fez um poderoso discurso anti-ICE. A fala aconteceu dias antes da morte de Alex Pretti, o segundo cidadão americano a ser assassinado pela ICE. Ele estava num protesto em Minneapolis no sábado (24).

"É muito estranho ser celebrada por trabalhar em prol da justiça ambiental em um momento em que isso parece menos alcançável do que nunca, dado o estado do nosso país e do mundo agora. Estamos vendo nossos vizinhos sendo sequestrados, manifestantes pacíficos sendo agredidos e mortos, nossos direitos civis sendo retirados, recursos para combater a crise climática sendo cortados em favor dos combustíveis fósseis e da agropecuária animal que está destruindo o nosso planeta, e o acesso das pessoas à alimentação e à saúde se tornando um privilégio para os ricos, em vez de um novo direito humano básico para todos os americanos. Está muito claro que proteger o nosso planeta e as nossas comunidades não é uma prioridade para esta administração. E é muito difícil celebrar isso quando já não nos sentimos seguros nem em nossas próprias casas nem nas ruas”, disse a artista.

Glenn Close

Nesta segunda, num vídeo publicado nas redes sociais, a atriz indicada a oito Oscars se disse "indignada e enojada" com os acontecimentos recentes.

“Tenho assistido à nossa democracia sendo sistematicamente desmantelada e destruída, juntamente com as instituições que, num passado recente, embora nunca perfeitas, estabilizaram nossa sociedade e apoiaram o povo americano. Estou indignada e enojada com o que está acontecendo sob o regime de Trump. A crueldade, a desumanidade e a arrogância, a corrupção voraz, a covardia, a hipocrisia repugnante, a manipulação flagrante dos fatos e, agora, o assassinato a sangue frio de cidadãos americanos.”

