CONTEÚDO DE MARCA Natanzinho Lima anuncia parceria com a PlayBet Plataforma de jogos online é a nova aposta do C3B Gaming Group

Estreando no mercado brasileiro de iGaming em grande estilo, a PlayBet anunciou mais um nome de peso no seu time de parceiros: Natanzinho Lima. Unindo a autenticidade do cantor, com a leveza que a nova plataforma de jogos online quer trazer para os seus usuários, a parceria de sucesso promete surpreender os fãs com ainda mais entretenimento.

“Estávamos ansiosos para anunciar a parceria com Natanzinho Lima. A autenticidade dele é justamente o que queremos na PlayBet: uma marca jovem, conectada, atenta e, principalmente, segura. Tenho certeza que será uma parceria de sucesso e que vai agregar bastante para todos nós”, afirma Carlos Silva, presidente do C3B Gaming Group.

Considerado um dos maiores nomes da nova geração da música brasileira e o principal representante do brega na atualidade, Natanzinho Lima chega para fortalecer a conexão da PlayBet com o público, mostrando que a música, a cultura, a diversão e o esporte caminham juntos.

“Escolher uma parceria é sempre sobre identificar propósitos em comum. A PlayBet chega com uma proposta inovadora e cheia de energia, e tenho certeza de que juntos vamos levar informação, diversão e alegria para muita gente!”, explica o cantor.

Com foco em entregar experiências diferenciadas e seguras para os jogadores, além de Natanzinho Lima, a PlayBet também traz o cantor Wesley Safadão como artista da casa.



