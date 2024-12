A- A+

Mundo Naufrágio de 2 petroleiros deixa mancha de óleo de 30km na Rússia Outras quatro pequenas localidades da região também foram colocadas em estado de emergência, segundo as autoridades russas

A cidade de Anapa, um balneário na costa do Mar Negro, no sudoeste da Rússia, entrou em "situação de emergência" após o naufrágio de dois petroleiros, o que causou a contaminação de 30 quilômetros de litoral.

"Anapa está em situação de emergência por causa dos produtos petrolíferos derramados no litoral", anunciou, nesta terça-feira (17), no Telegram, a prefeitura desta cidade russa de 90.000 habitantes situada no oblast de Krasnodar.

Outras quatro pequenas localidades da região também foram colocadas em estado de emergência, segundo as autoridades russas.

No domingo, dois petroleiros russos, Volgoneft-212 e Volgoneft-239, naufragaram em uma tempestade no Estreito de Kerch, que separa a Rússia da península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

A primeira embarcação naufragou e a segunda ficou bastante avariada. Uma pessoa morreu e 26 membros da tripulação foram evacuados, segundo o governo.

Na segunda-feira, o governo russo reconheceu que o incidente causou derramamento de mazut, o que gera o temor de formação de uma capa impulsionada pelos ventos em direção ao litoral.

O canal de Telegram Baza publicou vídeos que mostram uma praia coberta de mazut (óleo combustível produzido a partir do petróleo cru), pássaros cobertos de óleo e imobilizados no solo.

Segundo o ministro de Situações de Urgência do oblast de Krasnodar, Sergei Shtrikov, pelo menos "30 quilômetros" de praias ficaram contaminadas pelo vazamento no litoral russo e os trabalhos estão sendo desenvolvidos com dificuldade pelos fortes ventos.

