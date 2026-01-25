A- A+

tragédia Naufrágio de balsa com 342 passageiros deixa ao menos oito mortos nas Filipinas Ronalyn Perez, uma socorrista de Basilan, declarou à AFP que "pelo menos 138 pessoas" foram resgatadas

Uma balsa que transportou 342 passageiros afundou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil), no sul das Filipinas, deixando pelo menos oito mortos, informou uma prefeita local.

Há “oito mortes confirmadas” pelo naufrágio do M/V Trisha Kerstin 3, disse no Facebook na prefeita Arsina Laja Kahing-Nanoh, de uma cidade na província de Basilan.

Ronalyn Perez, uma socorrista de Basilan, declarou à AFP que “pelo menos 138 pessoas” foram resgatadas.

"O desafio realmente é a quantidade de pacientes que estão chegando. Temos um pouco pessoal no momento", disse Perez, que acrescentou que 18 pessoas foram levadas a um hospital.

“A balsa navegava da Cidade de Zamboanga à ilha de Jolo quando ocorreu o acidente”, detalhou.

A Guarda Costeira Filipina indicou que estava “coordenando ativamente” para auxiliar sua estação no sul da ilha de Mindanao com operações de busca e salvamento.

O país arquipélago de 116 milhões de habitantes tem um longo histórico de desastres com balsas entre suas ilhas. Em 2023, mais de 30 pessoas morreram quando um incêndio destruiu uma balsa no sul das Filipinas.

BREAKING: Ferry Trisha Kerstin 3 with over 350 on board sinks near Basilan, southern Philippines pic.twitter.com/YO4H8Yn9Us — Rapid Report (@RapidReport2025) January 25, 2026

Veja também