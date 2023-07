A- A+

MUNDO Naufrágio de balsa na Indonésia deixa 15 mortos e 19 desaparecidos As causas do acidente ainda estão sendo investigadas

Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 19 estão desaparecidas depois que uma balsa naufragou na costa da ilha indonésia de Sulawesi.

O barco afundou com 40 pessoas a bordo, logo após a meia-noite (horário local), disse o escritório regional de busca e resgate da Indonésia, em um comunicado.

Seis pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital, segundo o comunicado, informando que as causas do naufrágio ainda estão sendo investigadas.

"Até o momento, 19 pessoas ainda estão sendo procuradas", disse Muhamad Arafah, chefe da agência local de busca e resgate na cidade de Kendari, no sudeste de Sulawesi.



Na Indonésia, é comum que o número real de passageiros dos barcos seja diferente do que é relatado.

Acidentes marítimos ocorrem com frequência no arquipélago de 17 mil ilhas no sudeste da Ásia, onde as pessoas dependem de balsas e pequenos barcos para viajar, apesar das medidas de segurança precárias.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram afogadas quando uma balsa virou em um dos lagos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra.

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Jeff Machado: Polícia Civil conclui inquérito sobre sumiço, assassinato e ocultação de cadáver