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Chipre

Naufrágio de balsa no Chipre do Norte deixa vários mortos, segundo autoridades

Chefe de governo especificou que havia 267 pessoas a bordo da embarcação

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Balsa virou pouco depois de partir do porto de Kyrenia, no Chipre do Norte, com destino à cidade turca de TasucuBalsa virou pouco depois de partir do porto de Kyrenia, no Chipre do Norte, com destino à cidade turca de Tasucu - Foto: Jewel Samad/AFP

"Há mortos" após o naufrágio de uma balsa na costa do Chipre do Norte, informou o primeiro-ministro da República Turca do Chipre do Norte (RTCN), Unal Ustel, neste domingo (30), citado pela agência de notícias estatal turca Anadolu.

O chefe de governo especificou que havia 267 pessoas a bordo da embarcação, das quais cerca de 100 foram resgatadas.

A balsa virou pouco depois de partir do porto de Kyrenia, no Chipre do Norte, com destino à cidade turca de Tasucu.

Imagens transmitidas pela televisão turca mostraram a balsa virada, com pessoas usando coletes salva-vidas de cor laranja. O dia estava ensolarado e várias embarcações da região prestaram auxílio.

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A República Turca do Chipre do Norte, reconhecida apenas pela Turquia, controla o terço norte da ilha de Chipre, que está dividida desde 1974.

Ancara ocupou essa parte da ilha na época em resposta a um golpe orquestrado por Atenas e executado por cipriotas gregos, com o objetivo de anexar a ilha à Grécia. Atualmente, a República Turca do Chipre do Norte mantém conexões aéreas e marítimas com a Turquia.

"Todas as providências necessárias estão sendo tomadas para garantir uma resposta rápida dos serviços de resgate e saúde", declarou o Ministério da Saúde da RTCN.

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