Naufrágio de balsa no Chipre do Norte deixa vários mortos, segundo autoridades
Chefe de governo especificou que havia 267 pessoas a bordo da embarcação
"Há mortos" após o naufrágio de uma balsa na costa do Chipre do Norte, informou o primeiro-ministro da República Turca do Chipre do Norte (RTCN), Unal Ustel, neste domingo (30), citado pela agência de notícias estatal turca Anadolu.
O chefe de governo especificou que havia 267 pessoas a bordo da embarcação, das quais cerca de 100 foram resgatadas.
A balsa virou pouco depois de partir do porto de Kyrenia, no Chipre do Norte, com destino à cidade turca de Tasucu.
Imagens transmitidas pela televisão turca mostraram a balsa virada, com pessoas usando coletes salva-vidas de cor laranja. O dia estava ensolarado e várias embarcações da região prestaram auxílio.
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A República Turca do Chipre do Norte, reconhecida apenas pela Turquia, controla o terço norte da ilha de Chipre, que está dividida desde 1974.
Ancara ocupou essa parte da ilha na época em resposta a um golpe orquestrado por Atenas e executado por cipriotas gregos, com o objetivo de anexar a ilha à Grécia. Atualmente, a República Turca do Chipre do Norte mantém conexões aéreas e marítimas com a Turquia.
"Todas as providências necessárias estão sendo tomadas para garantir uma resposta rápida dos serviços de resgate e saúde", declarou o Ministério da Saúde da RTCN.