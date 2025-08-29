A- A+

MUNDO Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa 49 mortos Mais de 10.400 migrantes morreram ou desapareceram quando tentavam chegar à Espanha pelo mar no último ano, segundo a ONG "Caminando Fronteras"

Um barco que transportava migrantes naufragou na costa da Mauritânia no início da semana, um acidente que deixou pelo menos 49 mortos e quase 100 desaparecidos, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

"Uma das nossas patrulhas conseguiu resgatar 17 pessoas", declarou à AFP um funcionário da Guarda Costeira.

"Até o momento, foram recuperados e enterrados 49 corpos. A busca prossegue", disse.

O naufrágio aconteceu na noite de terça-feira (26), quando os migrantes observaram as luzes da cidade de Lemjhairat, quase 80 quilômetros ao norte da capital da Mauritânia, e "se deslocaram para um lado do barco, o que provocou a virada".

Segundo os sobreviventes, a embarcação partiu de Gâmbia uma semana antes com quase 160 pessoas a bordo, incluindo cidadãos senegaleses e gambianos.

Quase 100 pessoas permanecem desaparecidas, informou a imprensa local.

A Mauritânia, um grande país desértico na costa atlântica do oeste da África, registrou nos últimos meses um aumento no fluxo de pessoas que tentam imigrar para a Europa.

A perigosa travessia que separa os dois continentes é cenário de muitas mortes devido às fortes correntes oceânicas e à fragilidade das embarcações.

Mais de 10.400 migrantes morreram ou desapareceram quando tentavam chegar à Espanha pelo mar em 2024, segundo a ONG 'Caminando Fronteras'.

