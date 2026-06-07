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Naufrágio

Naufrágio de barco em Malta deixa ao menos 10 mortos

Segundo a guarda costeira italiana, a embarcação transportava imigrantes

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Guarda costeira italiana recupera os corpos de dez imigrantes de embarcação que naufragou em MaltaGuarda costeira italiana recupera os corpos de dez imigrantes de embarcação que naufragou em Malta - Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Pelo menos dez pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que transportava supostamente migrantes em Malta, informou a guarda costeira italiana neste domingo (7).

“A embarcação, que partiu da costa líbia (...) navegava com aproximadamente 60 pessoas a bordo. Segundo as últimas informações, um barco de pesca na área resgatou cerca de 48 pessoas com vida”, detalhou em um comunicado.

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De acordo com os guardas costeiros, Malta solicitou ajuda na operação de busca e salvamento “após o naufrágio de uma embarcação na qual se supõe que viajavam migrantes e havia pessoas na água”.

O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas a leste-sudeste de Malta, e a unidade da guarda costeira italiana juntou-se às buscas na tarde deste domingo, indicaram. As operações continuam.

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