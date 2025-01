A- A+

CHILE Naufrágio de bote turístico no sul do Chile deixa ao menos quatro mortos A embarcação partiu no domingo, por volta das 17h locais, de um rio próximo à cidade de Osorno, cerca de 1.000 quilômetros ao sul da capital Santiago

Pelo menos quatro pessoas morreram no naufrágio de um barco turístico que navegava no domingo perto da cidade de Osorno, no sul do Chile, informaram as autoridades nesta segunda-feira (27).

A embarcação partiu no domingo, por volta das 17h locais, de um rio próximo à cidade de Osorno, cerca de 1.000 quilômetros ao sul da capital Santiago, e transportava pelo menos 32 passageiros, além de dois tripulantes.

Duas horas depois, o barco afundou no rio Negro, a cerca de cinco quilômetros de seu porto de destino, Bahía Mansa, também em Osorno.

“Vinte e sete pessoas foram resgatadas com vida, oito das quais são menores de idade. Há quatro mortos e três desaparecidos”, disse Claudia Pailalef, delegada presidencial da província de Osorno.

A autoridade acrescentou que, às 07h desta segunda-feira, a busca pelas pessoas desaparecidas foi retomada.

A promotora regional de Osorno, María Angélica de Miguel, disse ao Chilevisión que uma das causas do acidente foi que o barco deveria estar transportando 21 pessoas, mas estava levando 34.

A autoridade acrescentou que “havia muitas pessoas no barco que não tinham coletes de segurança e, portanto, quando o barco afundou, elas caíram na água sem os coletes salva-vidas”.

O capitão do barco foi preso.

