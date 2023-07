A- A+

SENEGAL Naufrágio de canoa que partiu do Senegal deixa ao menos 15 mortos em Dacar Em uma praia de Ouakam, bombeiros e guardas foram mobilizados para o trabalho de resgate

Pelo menos 15 corpos foram encontrados nesta segunda-feira (24) na costa de Dacar, no Senegal, em uma nova tragédia na rota migratória que liga este país da África Ocidental ao arquipélago espanhol das ilhas Canárias.

"A priori, são migrantes", disse à AFP Samba Kandji, vice-prefeito da localidade de Ouakam, na capital senegalesa. Segundo ele, "a Marinha obrigou a embarcação a atracar e as pessoas fugiram. Algumas pularam, mas não sabiam nadar".

"Foram contabilizadas 17 vítimas, entre elas 15 corpos sem vida e dois sobreviventes", declarou à imprensa Martial Ndione, comandante do Corpo de Bombeiros de Dacar, sem dar detalhes sobre a origem da embarcação e as circunstâncias dos fatos.

Em uma praia de Ouakam, bombeiros e guardas foram mobilizados para o trabalho de resgate, confirmou um jornalista da AFP.

Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo da canoa, segundo um oficial.

Nas últimas semanas, cresceu a atividade na rota migratória para as Ilhas Canárias, arquipélago espanhol localizado na costa do Marrocos e que representa uma porta de entrada para a Europa no oceano Atlântico para os migrantes.

