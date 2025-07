Naufrágio de embarcação com migrantes que viajavam para Porto Rico deixa 4 mortos

A- A+

As autoridades dominicanas informaram nesta sexta-feira (11) que resgataram 17 pessoas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes rumo a Porto Rico, que deixou pelo menos quatro mortos e cerca de vinte desaparecidos.

A Defesa Civil indicou que, segundo relatos dos sobreviventes, a embarcação levava cerca de 40 pessoas a bordo.

A Defesa Civil disse à AFP que os corpos de quatro falecidos, "três homens e uma mulher", foram encontrados, e que entre os 17 sobreviventes há um menor de idade.

As pequenas embarcações conhecidas como "yolas", normalmente usadas por pescadores, são comumente empregadas no transporte de imigrantes indocumentados para Porto Rico, que possui o status de Estado livre associado aos Estados Unidos.

A Marinha informou que dez dos resgatados são dominicanos e sete são haitianos.

Uma yola pode comportar até 100 pessoas.

Segundo a Marinha Dominicana, o grupo "tentava viajar de forma ilegal para Porto Rico, na altura da costa de Juanillo, província de La Altagracia", no extremo leste da ilha, muito próximo a Punta Cana.

A rota até Porto Rico tem cerca de 130 km.

A migração ilegal da República Dominicana para Porto Rico é um fenômeno que tem crescido ao longo da última década.

As yolas são construídas com madeira ou fibra de vidro, e as autoridades alertam que não cumprem com normas de segurança. Mesmo assim, uma travessia até Porto Rico pode custar mais de 7 mil dólares (R$ 39 mil), segundo reportagens da imprensa.

Veja também