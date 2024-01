Naufrágio de embarcação mata ao menos cinco pessoas na Bahia, e desaparecidos são procurados

A- A+

O naufrágio de um barco na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, matou ao menos cinco pessoas, na noite do domingo (21). Segundo a TV Bahia, o naufrágio aconteceu por volta das 22h. A Marinha do Brasil faz buscas por desaparecidos.

A embarcação fazia o trajeto da Ilha Maria Guarda para Madre de Deus. A cidade fica numa região turística de alto movimento nesta época do ano.

Testemunhas relataram à TV Bahia que a embarcação, com capacidade para 24 pessoas, estava lotada. Ainda não se sabe ao certo, no entanto, quantas pessoas estariam no barco.

Uma possível discussão entre passageiros teria feito o barco virar, ainda segundo as testemunhas.

A Marinha do Brasil informou que as vítimas são quatro adultos e uma criança. Outras seis pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Madre de Deus. Duas já receberam alta, três foram levadas para Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde também na capital.

A Marinha também disse que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

