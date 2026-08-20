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acidente Naufrágio de navio no rio da Nigéria deixa mais de 50 mortos Dahir Kure, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências no estado, declarou que as operações de resgate estão em andamento

Pelo menos 51 pessoas morreram nesta quinta-feira (20) na Nigéria no naufrágio de um barco no estado de Sokoto, no noroeste do país, informou um morador à AFP, enquanto as autoridades com as operações de resgate.

“A situação é muito grave”, disse Ibrahim Musa, ex-vereador do povoado de Gorau, no distrito de Goronyo, onde ocorreu o acidente.

"Já enterramos 46 corpos e outros cinco acabam de ser tirados do rio", disse.

Ilyasu Adamu, um agricultor local, afirmou que o barco estava "obviamente sobrecarregado" e acrescentou que o mesmo afundou um pouco após iniciar sua trajetória.

"Os passageiros se dirigiram para uma fazenda do outro lado do rio. A maioria era de mulheres e crianças. Algumas moças se casaram em breve", disse à AFP, fazendo um balanço de pelo menos 48 mortos.

Dahir Kure, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências no estado, declarou à AFP que as operações de resgate estão em andamento.

“Agora estamos no local do acidente de embarque e começamos os trabalhos de resgate”, afirmou, embora tenha destacado que não poderia dar um balanço de imediato.

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