A- A+

MUNDO Naufrágio de navio vietnamita no Mar da China Meridional deixa 17 desaparecidos Equipes vietnamitas resgataram 45 das 62 pessoas que estavam a bordo da embarcação

Equipes de resgate buscavam, neste domingo (26), 17 pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação vietnamita com 62 tripulantes a bordo, no Mar da China Meridional, informou o Ministério das Relações Exteriores do Vietnã.

As autoridades vietnamitas chegaram ao local após o naufrágio da embarcação Khoi Nguyen 18, que "operava em condições climáticas adversas", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Pham Thu Hang, à AFP.

Ela explicou que as equipes vietnamitas, "com o apoio das forças de resgate chinesas" e de outras embarcações na área, resgataram 45 das 62 pessoas a bordo.



As autoridades e barcos de pesca "continuam ativamente as buscas pelas pessoas que ainda estão desaparecidas", acrescentou Hang.

Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, o Khoi Nguyen 18 enfrentou dificuldades perto do recife Yongshu, também conhecido como recife da Cruz de Fogo, uma formação rochosa no arquipélago das Ilhas Spratly, controlada por Pequim, mas também reivindicada pelo Vietnã e pelas Filipinas.

Pequim reivindica uma grande parte das ilhas e recifes no Mar da China Meridional, incluindo águas e ilhas próximas às costas de vários países vizinhos, embora uma decisão de 2016 de um tribunal internacional tenha declarado que suas reivindicações não têm fundamento legal.

O Khoi Nguyen 18 é um navio cargueiro registrado no Vietnã com pouco menos de 70 metros de comprimento, de acordo com o site de rastreamento Marine Traffic.

Veja também